Twitter inició su transformación cambiando su logo por una «X»

Redacción Xalapa.- Esta mañana los internautas de la red social de Twitter se sorprendieron ante el cambio del logo de la aplicación, ya posicionada. Pues su logo de una paloma azul, desapareció del inicio de la red social, dando paso al nuevo logo, conformado por la letra «X» con estilo minimalista en blanco y negro.

Anteriormente, el empresario y dueño de la aplicación, dio a conocer las posibles pistas del cambio hoy, ya que en sus publicaciones anteriores mencionaba que la «X» era su letra favorita.

Este fin de semana, el dueño de Twitter, Elon Musk y Linda Yaccarino, directora ejecutiva, anunciaron el posible cambio de la red social, con el objetivo de transformarla en una aplicación para el comercio, la banca y pagos en línea.

La ejecutiva declaró «Potenciada con inteligencia artificial, X nos conectará en formas que apenas empezamos a imaginar».

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023