Uber ya puede rechazarte un viaje porque ‘vas muy lejos’

septiembre 30, 2020

México/Medio Tiempo. «¿Hasta allá? No, joven, para allá no voy». Todos hemos escuchado ese discurso cuando un taxista no quiere llevarte a algún destino, pero ahora también en Uber podrán cancelarte el viaje antes de que siquiera tú pongas un pie en el vehículo porque han liberado una nueva función para los conductores.

En la Ciudad de México, los prestadores de servicio de Uber ya podrán ver tu destino y tiempo de recorrido al momento en que tú ordenes un viaje, por lo que con un clic podrán «dejarte botado» y sin servicio, obligándote a buscar alguna «alma piadosa» que sí vaya para donde lo necesites.

Esta medida entró en funciones este 28 de septiembre y generó quejas en redes sociales porque «ya es como un taxi» en el que te dejan sin viaje, aunado a que «ha bajado la calidad» del servicio privado, que en un principio te ofrecía toda clase de amenidades y ahora te llevas un chicle «si bien te va» en muchos casos.

Entre la información a la que el chofer tendrá acceso están tu fotografía, calificación, número y frecuencia de viajes, así como los destinos que sueles visitar.

«El objetivo es dar mayor información y tranquilidad a los miles de socios conductores que utilizan la app para generar ganancias. Contribuir a un regreso seguro en los traslados de los mexicanos es una prioridad para nosotros y la forma de hacerlo es a través de nuestra tecnología», fueron declaraciones de Cecilia Román, gerente de comunicación de seguridad en Uber México, al portal Merca 2.0.