Ucrania cifra en unos 800 millones de euros ayuda de emergencia en energía

diciembre 14, 2022



KIEV, UCRANIA.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cifró este martes en unos 800 millones de euros (843 millones de dólares) la ayuda de emergencia que necesita en materia de energía Ucrania, blanco diario de ataques rusos, ante el inminente invierno boreal.

“Necesitamos varias categorías de equipos, de transformadores, de equipos para restaurar las redes de alta tensión, turbinas de gas… Nuestro sistema energético necesita una ayuda de emergencia por parte del sistema energético europeo, es decir la importación de electricidad de países de la Unión Europea a Ucrania, al menos hasta el final de la temporada de calefacción”.

“Esto costará alrededor de 800 millones de euros”, precisó el mandatario ucraniano en un discurso por videoconferencia, al inicio de una conferencia internacional de apoyo a Ucrania organizada en París ante representantes de 47 países.

Después de las conferencias de Lugano, Varsovia y Berlín, el encuentro de París busca neutralizar la estrategia desplegada desde octubre por Rusia con el propósito de hacer sufrir a la población y debilitar la resistencia.

“Rusia actúa cobardemente” e “intenta sembrar el terror entre la población” atacando infraestructuras civiles, lo que son “actos de guerra”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, al inicio de la conferencia.

La voluntad de la comunidad internacional es de ayudar a los ucranianos a “resistir durante este invierno” frente a una Rusia, cuyo objetivo es “sumir[los] en la oscuridad y en el frío”, agregó.

La reunión bautizada “Solidarios con el pueblo ucraniano” empezó en la sede del ministerio de Relaciones Exteriores, en presencia del primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, entre otros dirigentes.

Los participantes se concentran en cinco sectores fundamentales (energía, agua, alimentación, sanidad y transportes) para permitir a Ucrania conservar sus infraestructuras esenciales.

“El objetivo inmediato (…) es que la red eléctrica ucraniana no se hunda, que no tengamos un apagón de varias semanas, que el agua no se congele en las canalizaciones” porque estas estarán entonces fuera de servicio “hasta el verano”, explicaron fuentes diplomáticas francesas.

Este esfuerzo debe conllevar una reparación de las infraestructuras después de cada bombardeo ruso para que la población pueda pasar el invierno y mantener la moral.

Durante la conferencia, se debe anunciar la cifra recaudada para la causa.