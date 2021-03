“Un día sin Nosotras”, sin el mismo eco por la pandemia

marzo 9, 2021

Regina Montes/Xalapa.- La titular del Centro de Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado Mónica Mendoza Madrigal reconoció que este año, debido a la pandemia por el Covid-19, la convocatoria del movimiento “Un Día sin Nosotras” no tuvo el mismo eco de hace un año.

En 2020, mujeres de todos los sectores en el país, se sumaron a ese paro nacional con el que buscaron visibilizar el papel de las mujeres en los distintos ámbitos y la violencia de género.

El Colectivo Brujas del Mar, este segundo año, exhortó a las mujeres a participar, no asistiendo a sus clases virtuales, al trabajo, ya sea de forma presencial o home office, no hacer compras en línea, no utilizar tarjetas, no asistir a plazas o bancos, no utilizar el transporte público ni las redes sociales, así como no realizar labores domésticas.

En 2020, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), José Manuel López Campos, dijo que el paro nacional «Un Día Sin Mujeres» generó un impacto económico por 30 mil millones de pesos, lo que representó 15 por ciento más de lo que se tenía previsto, según el empresario.

“La gran convocatoria lograda en 2020 para el 9 de marzo denominado como el 9 nadie se mueve, desde luego este año no tiene el mismo eco por la pandemia, pero hay quienes sí ha decidido sumarse a ello de manera activa”, reconoció Mónica Mendoza.

Refirió que son múltiples formas de manifestación, algunas en forma presencial y otras en forma virtual lo que habla de un feminismo latente que es irreversible para este país y para este estado.

Recordó que el movimiento feminista en México está vivo lo que significa que hay múltiples expresiones o formas de manifestarse y organizarse.

“Sí es una realidad que la pandemia nos cayó a todo mundo encima y entonces hace que sea difícil el poder organizarse, pero no imposible”, dijo.

Recordó que las activistas feministas han trabajado de manera articulada, pero cada quien tiene iniciativas distintas y todas están conviviendo.

Y es que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer se pudieron observar diversas protestas presenciales y virtuales en varias zonas del estado y del país que la pandemia por el Covid-19, no frenó.