Un exceso de la Iglesia, respaldo al INE: Maurilio Hernández

noviembre 3, 2022

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura local, Maurilio Hernández González, consideró como un exceso el respaldo que dio la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) al Instituto Nacional Electoral y al señalar que la Reforma Electoral es regresiva.

Recordó que la iglesia como institución de carácter religioso, no tiene injerencia en los asuntos del estado, porque la Constitución es muy clara, y en lo personal, los ministros de culto pueden ejercer sus derechos ciudadanos.

“Como institución, la iglesia no puede intervenir en los asuntos de estado, me parece que es lo que hay precisar; si lo están haciendo como institución, es criticable, porque es estarse excediendo, apoyándose en una interpretación particular de lo que es el marco constitucional”, afirmó el presidente de la Jucopo.

El también líder del Grupo Parlamentario de Morena, hizo un exhorto a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos para que dialogue con los jerarcas de la iglesia católica en el marco de lo que dicta la ley, para evitar mayores injerencias.

Respecto a la encuesta realizada por el INE sobre la Reforma Electoral y que no se dio a conocer por el organismo, donde el 51 por ciento de los participantes están de acuerdo con la Reforma Electoral, Maurilio Hernández, sostuvo que si el Instituto la ocultó es reflejo de la deshonestidad de quienes tienen la conducción del INE y publican lo que les favorece y lo que no lo ocultan.

“Es reflejo de que ellos no quieren que haya una voluntad mayoritaria del punto de vista que los ciudadanos tienen de cómo corregir el problema tan grave del excesivo uso de recursos públicos que se destina para el trabajo del INE, a eso se reduce la propuesta en materia financiera electoral, reducir una serie de funciones, de áreas, y con ello reducir el número de diputados, es integral la propuesta”.

Subrayó que la bancada de Morena en el Congreso local respalda la propuesta de Reforma Electoral impulsada a nivel federal, que implica reducir costos y hacer ajustes de carácter administrativo, aunque sobre la desaparición de los organismos electorales estatales, consideró que es una propuesta que debe debatirse porque se caería en una centralización y para el caso del Estado de México se requiere un instituto propio ante los más de 12 millones de electores registrados.