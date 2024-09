Un hecho, carretera Santigo Tuxtla-Ciudad Isla refrenda Rocío Nahle en Los Tuxtlas

septiembre 7, 2024

Será la primera obra licitada de su administración para esta región.

Reitera su compromiso de campaña para con los habitantes de la zona.

Se construirá con concreto hidráulico.

Próximos secretarios instalan mesas de atención ciudadana se instalaron para la recepción de solicitudes del público.

San Andrés Tuxtla, Ver., sábado 07 de septiembre de 2024.- La demanda histórica de esta región será un hecho en este sexenio al licitar como primer compromiso la construcción con concreto hidráulico de la carretera Santiago Tuxtla- Ciudad Isla, refrendó la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García.

En la ‘Gira del Agradecimiento’ que realiza por las 30 cabeceras distritales locales de la entidad, recordó que entre los 80 compromisos de campaña resalta de manera particular este proyecto que permitirá conectar la zona de Los Tuxtlas con los municipios de Ciudad Isla, Juan Rodríguez Clara, José Azueta, Playa Vicente, Santiago Sochiapan, los límites de Oaxaca, entre otros.

“Aquí les voy a refrendar un compromiso que hice y va a ser la primera obra que voy a licitar, la primera. Yo dije que íbamos a hacer la carretera de Isla a Santiago de concreto hidráulico, son 40 kilómetros, es una vía muy importante, va a ser la primera obra que vamos a licitar, se necesita una carretera amplia, ancha, y tiene que ser de concreto hidráulico porque el asfalto no nos dura mucho en esta zona, entonces vengo a refrendar la palabra empeñada con ustedes”, enfatizó.

Igualmente, la gobernadora electa subrayó que para lograr el desarrollo de Veracruz y aterrizar los compromisos proyectados para la entidad en los próximos seis años requiere del apoyo de todas y todos los presidentes municipales sin importar sus siglas políticas porque las elecciones quedaron en el pasado y ahora es momento de trabajar unidos por el estado.

“A trabajar con todos, ya escuchamos a la alcaldesa donde se extiende la mano con todos los alcaldes, con todos, aquí no hay problema, es compañera del movimiento pero he estado en municipios donde gobierna la oposición y los alcaldes y las alcaldesas han estado presentes, le dimos ya vuelta a la página, vamos a gobernar para todos, para todos, sin distingo alguno, para todos”, subrayó.

Rocío Nahle destacó que no fallará a los veracruzanos y veracruzanas que confiaron en su proyecto y la apoyaron con su voto, no obstante, la entidad cuenta con más de ocho millones de oriundos dentro y fuera de territorio por quienes trabajará incansablemente y por igual.

“Estas asambleas de información antes que nada son de gratitud y vengo a pedirles a ustedes que en estos próximos seis años que vamos a caminar, vamos a ir de la mano, no voy a soltar al pueblo de la mano y si yo no los suelto segura estoy que el pueblo tampoco nos va a soltar de la mano, vamos a caminar juntos y vamos a trabajar juntos, (…), ya dije en campaña de los 80 compromisos cuáles están enfocados aquí y seguramente vamos a cumplir más pero más que palabras van a ser los hechos los que nos califiquen, compañeros, compañeras, yo solamente vengo a decirles, muchas muchas gracias y como dijo el presidente ‘amor con amor se paga’, y aquí en Los Tuxtlas está mi corazón”, apuntó.

Cómo es habitual en estas asambleas, fueron instaladas las mesas de atención ciudadana donde los próximos secretarios y funcionarios del gabinete estatal reciben las solicitudes o demandas de manera directa por parte del pueblo.