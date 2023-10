Un mundo raro

octubre 13, 2023

Y mientras en Israel desde el pasado 7 de octubre, se ha desatado una violenta guerra, luego de haber sufrido uno de los peores ataque del grupo Hamas de los últimos 20 años y en Ucrania, siguen los ataques de Rusia, aquí en mexiquito, como que no terminamos de aterrizar y andamos en un marasmo tropical de lo más raro.

Por un lado, la situación al interior del Movimiento de Regeneración Nacional para el día de hoy, se antoja demasiado feral, ya que serán anunciados los nombres de los felices afortunados, que podrán participar de la encuesta para elegir a los coordinadores o coordinadoras, de la Defensa de la Cuarta Transformación, que habrán de competir a la postre, por la ansiada candidatura al gobierno de cada uno de sus estados que entrarán en proceso de elección para el año 2024. No me gustaría estar en los zapatos de don Mario Delgado el día de hoy, ya me imagino como se van a poner los desplazados, aunque no tengan ni la aprobación de sus familias ¡Caray!

Aquí en Veracruz, se esperaría que al menos fuera incluido Manuel Huerta Ladrón de Guevara en esa lista, de lo contrario, no me quiero ni imaginar la que se armará, basta con ver todo lo que el hombre ha despotricado esta semana, en contra de sus correligionarios y ¿Sergio Gutiérrez Luna? Bueno al menos él, ha sido mucho más mesurado, cosa rara al ser minatitleco.

Doña Rocío Nahle, no podrá pedir licencia de la Secretaría de Energía como aparentemente era su intención, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en la Mañanera de ayer que tenía que renunciar, que en estos días se lo informaría e incluso, la invitaría para que diera un informe de la refinería, pero y ¿No que sería solo licencia? Algo raro pasó ahí.

Aquí en Pueblo Quieto, cuentan que allá por las oficinas de la carretera Xalapa- Veracruz kilómetro 4.5, hay mucho movimiento, dicen que el coordinador de delegaciones el distinguido Víctor Vargas, prepara su entrega recepción y también hace lo propio, el joven Zenyazen Escobar, este último se va a encampañar y lo que le toque, ya sea la gubernatura o el senado. Muy raro que no prepare su entrega recepción, ninguno de los subsecretarios, como sería lógico, raro que no se confiara en ninguno de ellos, para cerrar la gestión que inició Escobar García ¿No?

De don Eric Patrocinio Cisneros, poco se dice, solo que anda con el cántico de ¡Sí somos amigos! Con doña Rocío Nahle, pero de renuncia y campaña de puerta en puerta, como le sugirió el propio presidente López Obrador en una de sus mañaneras ¡Nada! Así que a él lo seguiremos viendo en sus oficinas del Palacio de Gobierno, muy raro todo, se le ve tan cómodo y seguro, que cualquiera pensaría que trae la bendición del mismísimo Cristo Negro.

Pero el que se lleva las palmas y actúa del modo más raro de todos, es el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien pese a llevar un montón de años, recluido en el Penal del Norte y seguir su proceso penal a ritmo lento y en reclusión, está más esperanzado, que cualquiera de los posibles candidatos a la gubernatura veracruzana.

Y si no me creen, asómense a ver su cuenta en la red social Threads, desde donde emite sus opiniones en las más diversas materias, desde la guerra en Oriente Medio, hasta de futbol y otros deportes, pero sobre todo, se nota de muy buen ánimo y esperanzado, en su ultimo hilo señala al final, que pronto cerrará ese capítulo que le ha dejado grandes enseñanzas y experiencias, y podrá reencontrarse con su familia, a la cual extraña con locura.

Concluye con la frase “Lo que no mata fortalece” y bueno, al menos el buen ánimo no habrá perdido y como desde esta columna, no se le desea el mal a nadie, pues que conserve la esperanza, porque pese a que habría logrado un amparo por el delito de desaparición forzada, aún le queda tela al hombre.

Así las cosas mis hermosos, nos leemos el próximo lunes, disfruten su fin de semana.