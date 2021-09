Un mundo sin dios lleva a la violencia, guerras y amenazas contra la vida

septiembre 5, 2021

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El administrador apostólico en la Arquidiócesis de Xalapa, José Trinidad Zapata reconoció que el no dar un lugar a Dios y su palabra ha llevado a una sociedad y un mundo lleno de violencia, guerras y amenazas a la vida con la despenalización del aborto.

En la homilía de este domingo desde la Iglesia Catedral Metropolitana de Xalapa, el encargado de la Arquidiócesis y obispo de Papantla aseveró que es lamentable que en algunos lugares como la Ciudad de México, Oaxaca y el propio estad de Veracruz hayan despenalizado el aborto.

Ahora existe preocupación, dijo, por la intención de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de analizar la situación en Sinaloa y Coahuila, con lo que seguirá imperando la llamada “cultura de la muerte”.

“Que importante que todos escuchen a Dios, desafortunadamente muchos no quieren escuchar a dios, una sociedad, un mundo que no escuche a Dios, como dijo el Papa Benedicto, una sociedad que excluye a Dios falsifica el concepto de unidad, no entiende la realidad y va por caminos equivocados y recetas destructivas, en una sociedad que no le hace lugar a Dios, hay muerte”.

Por último, aseguró que quien no escucha la voz de Dios desconoce la realidad y la dignidad humano y, aclaró que Dios no quita la autonomía del ser humano para vivir en el mundo, pero darle un lugar en la vida puede llevar a vivir en un mundo más en paz, sin guerras y sin violencias.