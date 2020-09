Un nuevo recorte en tasas; quedaría en 4.25%

septiembre 23, 2020

Todo parece indicar que mañana, durante su reunión de política monetaria, Banco de México recortará en 25 puntos base su tasa de fondeo para dejarla en 4.25%. “Para fin de año, señalan analistas de CIBanco, estimamos que por lo menos pueda haber otra baja y que la tasa de interés se ubicará en 4.0%”. Lo anterior -subrayan- porque la tasa actual todavía es de las más altas entre países emergentes; la profundidad de la crisis económica junto con la postura de la FED en EUA de mantener sus tasas en prácticamente 0%; y que las expectativas de inflación de mediano y largo plazo siguen ancladas.

Cabe señalar que a diferencia de los últimos encuentros donde parecía haber un consenso generalizado de recortes en la tasa de fondeo, en esta ocasión la opinión de los analistas e inversionistas permanece dividida. La razón de esta discordia parece ser el reciente repunte de la inflación al consumidor. La tasa anual se ubicó en agosto pasado a su mayor nivel desde mayo de 2019, ligeramente por arriba del objetivo de Banxico del 4.0%. Incluso, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, a pesar del bajo ritmo de crecimiento también se ubica cerca de 4.0%.

Esto provocó que la expectativa de lo que hará este jueves la autoridad monetaria es o de hacer una pausa y dejar sin cambios la tasa de fondeo o reducir el ritmo de bajas y que en lugar de recortarla en 50 puntos, la disminución podría ser de 25 puntos base. Actualmente la tasa objetivo se ubica en 4.50%.

Los mexicanos no destinan recursos para asegurarse.

México, lejos de ser un país cuyos habitantes destinen recursos en planes de aseguramiento, ya que la penetración de los seguros en México no rebasa el 3% respecto al Producto Interno Bruto en el país, según datos de Seguros BAIC. Como ejemplo, en el caso del seguro de hogar, según datos de Chubb Seguros México, la estimación de viviendas asegurables en México es de 34 millones, de las cuales sólo 1.2 millones se aseguran de forma voluntaria, 7 millones lo hacen a través de un préstamo hipotecario, y 10 millones 700 mil viviendas no son asegurables por diversos factores, quedando más del 53% del mercado sin asegurar y en riesgo de no recuperar su patrimonio.

Al respecto, Javier Miranda, director Seguros BAIC comenta: “Hemos creado un plan de protección único en el mercado asegurador con el que, como su nombre lo dice, queremos estar cerca de ti. La protección es integral y abarca tres de las coberturas más relevantes en el mercado que buscan las personas”. Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) refieren un aumento en la contracción del sector, la industria de seguros prevé una caída de 5.3% al cierre del año. Según informó la AMIS, en el caso de seguros de vida, se reporta una caída al mes de agosto del 3%, en seguro de auto, la caída fue de 12.4%, seguro de daños presentó una disminución de 11.4%, mientras que accidentes y enfermedades presentó un crecimiento de 10%, equivalente a la contratación de primas por 6,163 millones de pesos.

El comercio electrónico está de moda

Los hábitos de los mexicanos están cambiando, lo que ha permitido el desarrollo del eComerce, esto es, el comercio electrónico que ha permitido llegar y facilitar a los clientes encontrar lo que necesitan a cualquier hora, desde cualquier lugar y, a las empresas, la opción de captar clientes potenciales en pequeños nichos que antes eran inaccesibles. Se ha convertido en un espacio virtual que conecta empresa y cliente, donde la información fluye de forma inmediata y directa, sin verse limitada por horarios, ubicaciones o idiomas. Bajo este contexto, PrestaShop comparte las tendencias clave dentro del eCommerce ante la situación generada por la crisis del COVID-19.

El comportamiento del consumidor mexicano, al igual que en el resto del mundo, sufrió cambios críticos, ahora busca y compara el producto en Internet para luego comprarlo en la tienda física o, busca y compara el producto en tiendas físicas para luego comprarlo en Internet. El e-commerce ha tomado mayor relevancia a nivel global, la reapertura de los negocios físicos, la adaptación ante la nueva normalidad y el confinamiento han generado un crecimiento exponencial en tiendas online, en un esquema donde los canales físicos y digitales conviven mutuamente y se apoyan en sus estrategias de comercialización.

Actualmente, nueve de cada 10 empresas o marcas afiliadas a la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) tienen contemplado participar en la edición de este año del Buen Fin, una iniciativa nacional para impulsar la reactivación económica, a través de canales online y offline. Las ventas en el canal digital juegan un papel fundamental y los comercios tienen altas expectativas: 4 de cada 10 comercios esperan que su canal de venta online crezca más del 50%.

Cae el precio de las acciones del banco HSBC.

Muy extrañas las acusaciones de lavado de dinero que se hace al banco HSBC, cuyas acciones se desplomaron el inicio de la semana. La mayoría de los señalamientos son de años atrás, y al parecer la institución con sede en Hong Kong ya ofreció disculpas por las fallas y pagó lo correspondiente a varios gobiernos. Lo novedoso parece ser la existencia de ciertos documentos filtrados a través del medio Buzzfeed, para posteriormente ser compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, al mismo tiempo que la BBC publicaba el vínculo de HSBC con un fraude de inversión valorado en 80 millones de dólares. Y para el colmo: el periódico chino Global Times informó que HSBC podría ser una de las primeras empresas que se incluyan en la “lista de entidades no confiables” de Pekín.

PiBox invertirá en los próximos meses 2 millones de dólares en México.

El e-commerce creció a un ritmo del 300% en los últimos meses, el mundo se aceleró de 5 a 10 años en tecnología. Precisamente PiBox invertirá en los próximos meses 2 millones de dólares en México, ya que es uno de los países más importantes de Latinoamérica para el negocio. En estos meses de pandemia, el equipo de México se quintuplico, y se trabaja en implementar pagos con tarjeta y recargas en Oxxo. “Nuestra tecnología ya movía más de 3 millones de servicios mensuales y esta misma tecnología ahora la usamos para las empresas que no contaban con logística y menos con un sistema donde pudieran rastrear sus entregas”, dijo Héctor Neira, CFO y Country Manager México de Picap.

[email protected]

www.agendadeinversiones.com.mx