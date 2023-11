Una mujer sacrifica sus salud para entrar en el vestido de sus sueños

noviembre 9, 2023

Una mujer de Australia de 56 años llamada Trish Webster, murió despues de consumir un medicamento para perder algunos kilos antes del comromiso de su hija.

Trish fue recetada con un medicamento llamado Ozempic con el que reduciría su peso con el fin de ponerse el vestido de sus sueños en el gran día de su hija, sin embargo, murió por complicaciones gastrointestinales debido al medicamento.

Según New York Post, la mujer había consumido Ozempic junto con una inyección del medicamento Saxenda, por lo que redujo alrededor de 15 kilos en cinco meses.​ Si bien los medicamentos ayudaron a Webster a adelgazar rápidamente, la enfermaron.

El 16 de enero, a unos meses antes de la boda de su hija, el esposo de Webster la encontró inconsciente con un líquido marrón saliendo de su boca.

“Le salía un poco de sustancia marrón de la boca y me di cuenta de que no respiraba y comencé a hacerle RCP”, compartió Roy Webster a “60 Minutes Australia” la semana pasada .

“Estaba saliendo a cántaros y la puse de lado porque no podía respirar”.

Webster murió esa noche y la causa de su muerte fue una enfermedad gastrointestinal aguda.

“Si hubiera sabido que eso podía suceder, ella no lo habría tomado”, insistió el afligido esposo. «Nunca pensé que podrías morir por eso».

Si bien la muerte de Webster no se ha relacionado oficialmente con su uso de Ozempic y Saxenda, su marido culpa a las drogas.

«Ella no debería haberse ido, ¿sabes?», dijo Roy. «Simplemente no vale la pena, no vale la pena en absoluto».

El Ozempic es un medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU para personas con diabetes tipo 2; se ha utilizado ampliamente como fármaco para bajar de peso en todo el mundo.

Surgen problemas si el medicamento ralentiza demasiado el estómago o bloquea los intestinos.

En septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos actualizó la etiqueta de Ozempic con el fin de incluir advertencias sobre obstrucción intestinal, en respuesta a miles de informes de problemas gastrointestinales.