Una noche inolvidable con Paul McCartney en CDMX

noviembre 17, 2023

l esperado Got Back Tour de Paul McCartney ha llegado a México. En su primera presentación en el país desde el 2017, el ex Beatle cautivó a su audiencia en una noche imperdible en el icónico Foro Sol.

La velada vio a McCartney recorrer décadas de su trayectoria musical, desde su tiempo en The Beatles, hasta Wings y su proyecto como solista. “¡Buenas noches Ciudad de México! Esta noche voy a tratar de hablar un poquito de español”, saludó a su público, desatando gritos. “Estoy feliz de estar de vuelta”, añadió, “muy feliz”.

Entre los asistentes se percibía, era un privilegio estar en el recinto. Aunque cueste trabajo decirlo, esta es probablemente la última vez que veamos a esta leyenda viviente pisar los escenarios mexicanos. Personalidades como Lenny Kravitz se encontraban entre el público del Foro Sol.

Durante las siguientes (casi) tres horas, McCartney demostró toda la energía que lleva dentro y que lo hace uno de los músicos más icónicos que aún pisan los escenarios. El show comenzó con ‘Can’t Buy Me Love’ de The Beatles, seguida de ‘Junior’s Farm’ y ‘Letting Go’ de Wings. Continuó con ‘She’s a Woman’ y ‘Got to Get You Into My Life’ del cuarteto de Liverpool.

Más tarde llegó su primer tema solista de la noche, ‘Come On To Me’, seguida de ‘Let Me Roll It’, de Wings, que culminó con fragmentos de ‘Foxy Lady’ en homenaje a Jimi Hendrix. ‘Getting Better’ y ‘Let Em In’ llegaron a continuación. “Esta es para mi bella esposa Nancy. Ella está entre ustedes esta noche”, dijo antes de cantar ‘My Valentine’, tema perteneciente a Kisses On The Bottom.

Después llegó su interpretación de ‘Nineteen Hundred and Eighty-Five’ y ‘Maybe I´m Amazed’. El inglés no pudo evitar sonreír y aclamar al público: “¡Son los mejores, son unos locos!”. Después el Foro Sol cantó ‘I’ve Just Seen a Face’.

Retrocediendo el tiempo, McCartney deleitó a los verdaderos beatlemaniacos con ‘In Spite of All the Danger’ y ‘Love Me Do’. «Iré para atrás en el tiempo, cuando éramos una banda joven en Liverpool intentando hacernos un nombre», recordó Sir Paul. El grito de «Olé, olé, olé, Sir Paul, Sir Paul», resonaba en el Foro entre canciones.

Después de ‘Dance Tonight’, la guitarra de Sir Paul despidió el característico sonido del inicio de ‘Blackbird’, canción que conmovió a más de uno.

Entre los temas que siguieron se encuentran ‘Here Today’, ‘Dance Tonight’, ‘Lady Madonna’ (que hizo bailar a la gente hasta el lugar más alto de la grada), ‘Fuh You’, ‘You Never Give Me Your Money’, ‘She Came in Through the Batrhoom Window’, ‘Jet’ y ‘For the Benefit of Mr. Kite’.

“Esta se la dedico a mi amigo George”, expresó antes de tocar ‘Something’, icónica canción compuesta por el guitarrista George Harrison en un emotivo momento en el que imágenes de los dos beatles se apreciaban en la pantallas. Momentos después, el público mexicano estaba cantando al ritmo de ‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’ y ‘Band on the Run’. Dos de los más grandes momentos llegaron a continuación, con la interpretación de ‘Get Back’ y ‘Let It be’ por parte del británico y su banda.

Fuegos artificiales de todos colores y llamaradas de fuego iluminaron la oscura noche durante ‘Live and Let Die’, mientras que luces provenientes de los celulares de la audiencia mantuvieron la emoción en ‘Hey Jude’. El público coreó sin parar y con mucha emoción el emotivo cierre de la canción que el británico escribió para Julian Lennon.

McCartney dejó brevemente la tarima y volvió ondeando una bandera de México, mientras la bandera del orgullo también se apreciaba sobre el escenario, acto que fue muy celebrado en el público. Más tarde, llegó la hora de convocar al más especial de los invitados. En un emotivo momento que todos los presentes recordarán, McCartney cantó ‘I’ve Got a Feeling’ en dueto con John Lennon, acto hecho posible después de que el director Peter Jackson y su equipo lograran aislar la voz de Lennon durante la producción de la docuserie Get Back. Esto mismo permitió el reciente lanzamiento de la última canción de The Beatles, ‘Now And Then’.

Con canciones como ‘Birthday’ (que dedicó a los cumpleañeros presentes), ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, ‘Helter Skelter’, ‘Golden Slumbers’, ‘Carry That Weight’ y la muy apropiada ‘The End’, Paul McCartney concluyó una noche inolvidable que se prepara para repetir el día de mañana.

Solo queda una cosa que decir: ¡Gracias, Sir Paul! Gracias por conmovernos hasta las lágrimas, por invitarnos a cantar contigo estas canciones icónicas. Entre los asistentes hay un consenso, este concierto pasará a la historia.

«Los Mexicanos son los mejores! What a night!», compartió al otro día McCartney en sus redes sociales.