UNAM posterga decisión y Esquivel tiene “vía libre” para ser nueva presidenta de la SCJN

diciembre 31, 2022



Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.-Tras la polémica por el presunto plagio de tesis de licenciatura del que se le acusa a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, en este último día de 2022 se le ha dado una nueva victoria a la jurista.

Ello, derivado de que esta mañana de sábado, la Facultad de Estudios Superiores – Aragón, resolvió dejar para una sesión posterior la resolución final de la investigación que inició hace un par de semanas.

Mediante su página en internet, tanto la Facultad donde Esquivel efectuó sus estudios de Licenciatura como la dirección de Comunicación Social de la autodenominada “Máxima Casa de Estudios” del país.

“Después de realizar el análisis pormenorizado de las tesis, a través de su cotejo entre la presentada por una ex alumna de esta Facultad, con la de un ex alumno de la Facultad de Derecho, así como valorar los elementos de construcción, desarrollo, estilo, ideas e información contenida en ambos trabajos, su temporalidad en la generación de los registros académicos, la información y evidencias que las partes enviaron a este Comité; se determinó que existe un alto nivel de coincidencia entre ambos trabajos documentales, no obstante, en atención a que las partes involucradas exhibieron nueva documentación, en este momento no se cuenta con los elementos suficientes para hacer una evaluación integral del caso que permita establecer las responsabilidades de las partes involucradas, derivadas del plagio entre ambas tesis.

Una vez retomadas las actividades académico-administrativas en la Facultad, se convocará a una próxima sesión para continuar los trabajos antes señalados, así como analizar la actuación y observancia de los principios éticos universitarios de la asesora de ambas tesis, con estricto apego a la normatividad universitaria y pleno respeto a los derechos de todas las partes”, indicó la institución educativa.

Con ello, la Ministra Esquivel tiene “vía libre” para que este lunes 2 de enero sea electa como la primera mujer al frente de la SCJN, lo cual será histórico.

También esto le permitiría poner en marcha su ambicioso plan de reforma al Poder Judicial de la Federación, que también ha sido un deseo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.