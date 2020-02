UnDíaSinNosotras no se trata de derechas ni de izquierdas

febrero 21, 2020

CDMX/AlMomentoMX. Brujas del Mar es un colectivo de feministas veracruzanas que tomó la iniciativa de crear una convocatoria concreta para el Paro Nacional y subirla a redes sociales. Esto porque se mencionaba la idea, pero no había un llamado concreto en redes, por esta razón, las integrantes de esta colectiva realizaron un cartel, pero sin ningún logotipo “para que no se supiera de dónde viene y no se causara ninguna división y todos apoyaran el paro”.

Si paramos nosotras, para el mundo.



NI UNA MUJER EN LAS CALLES

NI UNA MUJER EN LOS TRABAJOS

NI UNA NIÑA EN LAS ESCUELAS

NI UNA JOVEN EN LAS UNIVERSIDADES

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero Por la mañana, Arussi Unda, vocera de la colectiva feminista “Brujas del Mar”, señaló que “el nueve nadie se mueve” no es una convocatoria política y se hará posible con la participación ciudadana.

“Al final tuvimos que salir a aclarar por qué se estaban haciendo teorías que no eran ciertas y estaban afectando la movilización”, comentó Arussi Unda.

Y al respecto de los comentarios que aseguran que en el movimiento #UnDíaSinNosotras están metidos intereses políticos, las Brujas del Mar consideran que es imposible pensar que cada una de las mujeres que estén paradas protestando en contra de la ola de feminicidios en México, no tengan diferentes posturas políticas. Sin embargo, “ESTO NO SE TRATA DE ELLOS. Esto no se trata de derechas ni izquierdas ni arribas ni abajos: Se trata de LAS MUJERES”, señalan.

Personalidades como la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, las comunicadoras Adela Micha, Denise Dresser e integrantes de la farándula como: Mon Laferte, Cecilia Suárez, Natalia Lafourcade, entre otras.

El Paro Nacional se realizará en todo el país el lunes 9 de marzo, un día después del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día en el que se realizarán movilizaciones en los que se espera la participación de colectivos feministas de todo el país.

La cita en la CDMX es en el Monumento a la Revolución, en punto de las 14: 00 horas.