UNEFA entrega gallinas ponedoras en Misantla

diciembre 23, 2021

Arquímedes González/Misantla.- El consejero Distrital de la Unión Nacional De Ejidos Forestales Agropecuarios (UNEFA) Josué López Zárate, informó que estas acciones es la segunda que se lleva a cabo en este municipio de Misantla, refrendo que este apoyo es para la población en general, sin que se solicite documento alguno, y de esta manera poder obtener un ave.

Esta ocasión fueron un total de 6 mil gallinas ponedoras, donde algunas de ellas ya había ‘puesto’ un huevo, que pudieron ser adquiridas por las familias misantecas, dichas aves cuentan con 40 semanas de crianza, el costo para cada una de ellas, expreso son de 40 pesos, “el procedimiento es nada más, es que no se pide ningún documento, ni anticipo ni nada, solo que pasen, que vean el producto, que paguen su gallina y que se la lleven, que puede ser de una hasta las que gusten”.

Fue Máximo Ortiz Fuentes, consejero nacional de UNEFA, quien informo que este tipo de acciones, no solo es algo particular, pues a lo largo y ancho del país se ha estado apoyando a la población con diversos productos, tan es así que se espera que, en las próximas fechas, se pueda tener en el municipio diversos productos que tiene precios por muy debajo de las casas comerciales.

“Este programa lo venimos desempeñando a nivel nacional, lo que es el estado de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, en este caso aquí en Veracruz, ha sido de gran impacto, le llamamos programa de gallina doble propósito, por que es para poner, emplear a las amas de casa en medio de la pandemia, y podamos seguir enriqueciendo al economía a nivel nacional tenemos muchos proyectos como son las gallinas ponedoras, viene también los tinacos que son tricapa, también las despensas de abarrotes, también venimos dando el fertilizante para la zona cañera, la zona cafetalera”.

Miranda Espinosa, presidenta de la red de mujeres del estado de México, y titular de la Asociación Civil Miranda y Asociados, dijo que este apoyo en medio de la pandemia del SARS-CoV2 es de mucha importancia, por ello este trabajo se realiza de manera directa, para que el beneficio en las familias sea favorable y sean los integrantes de la misma se autoempleen para poder tener un apoyo económico.

“Creo que en toda la república ha lacerado la pandemia, sin embargo gracias la profesor Josué, nos esta dando la oportunidad no solo de ayudar con la gallina, también tenemos varios programas con las despensas, y sobre todo fomentar eso la solidaridad, de que para que cada una de nosotras seguir creciendo, estamos en la ciudad de México, el estado de Puebla, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo, Chiapas y ahorita gracias a Dios en el estado de Veracruz, estamos beneficiando a todos, nosotros no somo un partido político, no distinguimos a ningún color, sin embargo queremos que para todas y todos llegue los apoyos, sobre todo en esta pandemia que ustedes saben que estamos muy golpeadas”.

Finalmente, el consejero Distrital de la UNEFA, Josué López Zárate, dio a conocer que se estará reprogramando el próximo programa, para que se le de seguimiento a los trabajos, y de esta manera poder continuar con esta labor que -dijo- requieren las familias misantecas del casco de la ciudad y de sus comunidades.