Unión Europea pedirá permiso especial de viaje a mexicanos a partir de 2023

Redacción/Al Momento. A partir de mayo de 2023, las y los mexicanos necesitarán tramitar un permiso especial de viaje para poder entrar a los países de la Unión Europea (UE); se trata de un documento llamado Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje, o ETIAS (por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la Unión Europea, la medida tiene el fin de “mejorar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración ilegal a Europa y proteger contra actividades criminales y terroristas”. Así como simplificar el proceso de autorización de entrada al Espacio Schengen.

El trámite de este permiso podrá ser en línea y, de ser aprobado, tendrá una vigencia de tres años y les permitirá a los viajeros estar como máximo 90 días en cualquiera de los 26 países de la Unión Europea. Conllevará un pago (aún no especificado) que deberá cumplirse para finalizar la solicitud.

Para tramitar este permiso especial se necesita un pasaporte mexicano válido; tarjeta de crédito y/o débito, y una dirección de correo electrónico funcional. Asimismo, se deberá informar el país que se visitará primero (una vez en el Espacio Schengen, los visitantes podrán desplazarse por los demás Estados miembros, por un plazo de hasta 90 días).

Una vez enviada la solicitud, la información será verificada y comparada en diversas bases de datos (incluyendo Europol) y se procesará electrónicamente. El viajero recibirá su autorización vía correo electrónico y deberá imprimirla y presentarla junto con el pasaporte al llegar al país de destino.

“Este permiso de viaje europeo facilitará la identificación de posibles amenazas y riesgos asociados con las personas que desean viajar a cualquiera de los países en la Zona Schengen”, señala el sitio donde se detalla cómo funciona ETIAS. Hasta ahora, 60 países están señalados entre los que necesitarán este permiso, entre ellos México.

No, la Unión Europea no va a exigir una visa a los viajeros mexicanos:

1/ se tratará de una autorización de viaje obtenida en línea o por app, y normalmente en unos minutos, por 7€

2/ no se va a aplicar antes del 2023

3/ no será solamente para Mexicanos.https://t.co/F65AgOuoZ4