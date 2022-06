Urge registro estatal de deudores alimentarios y acosadores sexuales: Diputada

junio 24, 2022

Eda Sentíes/El Demócrata. La diputada local, Maribel Ramírez Topete consideró como urgente la creación un registro estatal de deudores alimentarios para que se obligue al cumplimiento de esta obligación, ya que de 10 sentencias solo 2 se cumplen, dejando en desamparo al 80 por ciento de los niños que exigen este derecho.

Dijo que también es necesario un registro de acosadores sexuales para que las personas que cometen este delito puedan ser plenamente identificados.

“De 10 sentencias 8 son incumplidas, necesitamos que los responsables de la niñez garanticen lo más elemental para los pequeños, entonces la creación de un registro estatal de deudores alimentarios y acosadores sexuales sería muy importante para que los identifiquemos y en el momento que ellos den frente a su responsabilidad se puedan sacar de ahí”, dijo.

La legisladora lamentó que este tipo de iniciativas y aquellas que tienen que ver con la perspectiva de género no han sido dictaminadas, muchas veces por no haber el presupuesto, por ello dijo que ahora los legisladores tendrán que proponer iniciativas que no requieran prepuesto.

“Lo que voy a empezar a trabajar a partir de ahora es a insistir para que se dictaminen, estamos empezando a proponer leyes que no tengan un impacto económico porque se quedan paradas”, concluyó.