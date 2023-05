Urgen a crear padrón de deudores alimentarios en Veracruz

mayo 19, 2023

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Luego de que 17 de las 32 entidades respaldaron la Ley 3 de 3 que busca evitar personas agresora sexual, deudora de pensión alimenticia, o que haya incurrido en violencia familiar, podrá tener un empleo o cargo de elección popular en ninguno de los tres órdenes de gobierno, se aplicará en la elección del 2024.

La diputada local Maribel Ramírez Topete reconoció que es necesaria su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, confió en que en la elección del 2024 se aplique.

Comentó que corresponde al Sistema Integral de Desarrollo de la Familia (DIF) el que va a tener que integrar el padrón de deudores alimentarios y los listado de personas sentenciadas por violencia sexual o familiar.

Además, no podrán casarse, tramitar licencias o pasaporte para salir del país, ni podrán hacer compra-venta de bienes “es el DIF el que tiene que hacer este listado, estamos esperando los lineamientos (para lo que se tiene 120 días).

“Con este registro se va a visibilizar el problema (…) yo he estado investigando cuántos deudores hay en Veracruz y nadie me puede dar esa respuesta, entonces yo creo que sí es importante” dijo y mencionó que el Poder Judicial no tiene datos al respecto, pues responsabilizan a los jueces de tener esa información.

Confió que en Veracruz se va a homologar a la brevedad a las leyes locales para que los jueces en Veracruz pueda crear ese padrón, lo anterior, porque datos del INEGI revelan que 8 de cada 10 pensiones no se pagan, es decir, de cada 10 divorcios solo dos niños reciben manutención de parte de sus padres.

Si bien la ley no es retroactiva, confió que los deudores que no pagan tendrán que ponerse al corriente, “es un tema de ética” pues de lo contrario no podrá vender o renovar su licencia.