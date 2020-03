Urge que nombren nuevo presidente en Actopan

marzo 13, 2020

Isabel Ortega. Xalapa. El exalcalde de Actopan, Juan Viveros Sánchez, pidió al Congreso local nombrar a la brevedad al sustituto de José Paulino Domínguez, pues no hay presidente municipal desde el pasado 04 de marzo, cuando se le revocó el mandato.

El panista, quien renunció a asumir la administración del municipio, explicó que cualquiera que sea la decisión de los legisladores debe ser inmediata, y se debe respetar la ley.

“Esperemos que quien llegue le eche ganas, y en base al trabajo el municipio resurja, porque es un municipio importante, muy bien ubicado, con costa y playa, y es un hermoso rincón veracruzano que merece ser apoyado por el gobierno federal”.

El alcalde suplente José Torres Carreto, renunció a asumir la Presidencia Municipal y ya notificó al Congreso.

El exalcalde reconoció que es un riesgo que no haya una autoridad al frente del municipio, “Me parece importante que quien llegue, que sea tan pronto como sea posible, porque no tenemos autoridad municipal. El hecho de que este sin alcalde frena las obras y el desarrollo, y los empleados

Desde el pasado 04 de marzo el municipio no tiene autoridad, pues al revocar el mandato al Presidente y al Síndico, no hay quien asuma la administración, sumado a que el resto del Cabildo no puede convocar a sesión sin un Alcalde.