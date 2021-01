Urgen cambiar estrategias; la población burla filtros viales

enero 15, 2021

Regina Montea. Xalapa. El presidente de Canacintra Xalapa, Alejandro de la Madrid Trueba consideró que la estrategia de reducir la movilidad en el centro de la ciudad es muy limitada pues no tiene ningún impacto de beneficio real dado que la gente “burla” los filtros que fueron instalados.

“Reducir la movilidad en el centro no impacta en absolutamente nada, la gente llega al centro o donde tiene que ir burlando los filtros sanitarios o de movilidad”, dijo.

Ante ello, consideró que se debe cambiar la estrategia puesto que esto no está impidiendo que continúen además en la periferia realizando todas sus actividades de manera normal.

“Volvemos a caer en lo que hicimos hace un año, el centro excesivamente regulado, perdiendo empleos y la posibilidad de la venta, toda la zona exterior o la periferia totalmente desregulada”.

Dijo que ya se observó que esto no resultó dado que los números de contagios son reales y van al alza.

“La realidad es que un año después, hoy tenemos en este país 137 mil muertos, estas estrategias que se han tomado al final del camino no han sido totalmente suficientes, ahí están los números, en Veracruz siguen aumentando los contagios, siguen aumentando el número de muertos en Xalapa”, abundó.

El líder empresarial reiteró que este es momento de cambiar la estrategia y apoyar al sector empresarial para que la gente deje de cerrar sus negocios y mantenga los empleos.

Ante ello, hizo un llamado a la población a tomar precauciones extremas, use cubrebocas, caretas, y modificar el término de esenciales y no esenciales porque “esenciales son todas, todos necesitamos trabajar, la gente no puede vivir sin ingresos porque los gastos siguen llegando día a día, los impuestos no se han reducido en absolutamente nada”.