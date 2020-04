UV retirara a practicantes de medicina de los hospitales

abril 9, 2020

Yhadira Paredes. Xalapa. La Universidad Veracruzana ordenó el retiro de los centros hospitalarios a partir del miércoles de estudiantes de Medicina que realizan su Internado Médico de Pregrado en las diferentes instituciones de salud como Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE.



De acuerdo al doctor Pedro Gutiérrez Aguilar, director General del Área Académica de Ciencias de la Salud, trata de 591 jóvenes estudiantes de Medicina en las 5 regiones de la UV, quienes por la contingencia del Covid-19 deberán dejar sus prácticas médicas.

En la region Xalapa son 123 estudiantes; en Veracruz 149; en Ciudad Mendoza 147; en Minatitlán 85 estudiantes de la Facultad de Medicina; y finalmente en Poza Rica 85.

En entrevista, el funcionario universitario indicó que se tomó la decisión tras la recomendación de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, para que se retiren los médicos internos de su práctica hospitalaria de un año, pues no tienen el conocimiento para atender la contingencia por el Covid-19.

Sin embargo, explicó que el médico interno que desee continuar a interior del hospital lo podrá hacer, para lo que deberán entregar un oficio asumiendo su voluntad de quedarse en las prácticas médicas, pero se sabrá el numero de estudiantes que se quedarán hasta el próximo lunes.

“Esto no afecta nada en su convenio o contrato que hicieron sobre sus prácticas hospitalarias, por lo que a ellos les seguirán pagando su beca, el compromiso que queda es que la Universidad, como no estarán en el hospital no tendrán calificación, por lo que ahora le toca la tarea a la UV llevar el control de que a través de videoconferencias se les capacite en Covid-19 y otras enfermedades”.

La UV les enviará cursos y tendrán que entregar evidencias de tareas de acuerdo al servicio que estaban rotando en los hospitales para poder tener una calificación en el mes de abril y no perder el módulo por la contingencia.

“Los que se queden (de manera voluntaria) nosotros deberemos entregarles insumos que requieran, pero deberán estar en áreas de bajo riesgo, aunque en el hospital todo es riesgo, hay zonas de contacto, como urgencias donde llega el paciente, que pasa el triage, eso es lo que se debe cuidar. El compromiso es que los tienen que proteger para no ponerlos en áreas de urgencia, terapia intensiva o zonas donde estén hospitalizados pacientes con Covid-19”.

Finalmente, el doctor Gutierrez Aguilar recordó que como médicos les toca estar al frente de cualquier contingencia, por lo que los estudiantes deberán prepararse para estas situaciones.