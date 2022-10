Va Ahued por reducción de nómina en el Ayuntamiento de Xalapa y CMAS

octubre 20, 2022

Ariadna García | Xalapa, Ver.- El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que, tendrán que “apretar financieramente” y reducir la nómina tanto en el Ayuntamiento como en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).

Precisó que se trata de ajustes «responsables» toda vez que su gobierno tiene una plantilla de 4 mil 200 empleados tanto sindicalizados como de confianza.

«Financieramente la administración va a tener que apretar más, tanto en CMAS como en el ayuntamiento, porque el efecto de la inflación ha sido tal, nada más la tasa de inflación se fue del 4.5 al 9.5 (…) Es una inflación que asfixia las finanzas y vamos a reducir nómina y personal seguiremos siendo responsables».

Mencionó que, dentro de su oficina se dio una reducción en la nómina del personal del 45 por ciento.

«No tengo gente, me quedé solamente con lo necesario y estoy pidiendo una reducción en oficina por oficina porque hay una carga muy fuerte en algunos lados y no podemos dejar se hacer servicios y poner en riesgo la administración, ser una zona de contratación, sin ninguna razón porque podríamos tener problemas hasta con la auditoría».

Sin precisar si habrá despidos de personal, el alcalde insistió en que es necesario mejorar los costos de la nómina y hacer justicia y “motivar” al personal que ya tienen

«La gente que no necesitemos sería delito, sería observado por la auditoría superior como por el organismo fiscalizador, no podemos cargar con señalamientos en la administración pública nada más por antojo de tener un excedente en personal que no acredita ninguna labor ante la sociedad, es muy peligroso».

Señaló que hay usos y costumbres que se van erradicando y poco a poco se sigue haciendo al señalar que en el ayuntamiento hay más de 4 mil 200 trabajadores entre confianza y sindicalizados.

“Agradezco a los trabajadores de Obra Pública, Parques y Jardines, Limpia, Cultura (…) No podemos soportar que solo unos cuantos carguen con el trabajo de una administración y los demás que no hagan nada; se va a revisar exhaustivamente qué requiere en cada zona y quién debe de esta, no puedo haber personas que ganen sueldo sin hacer nada».