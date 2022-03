Va lenta la paridad en los cabildos veracruzanos

marzo 8, 2022

Isabel Ortega/El Demócrata. Un pendiente en el tema de la paridad es lograr la representación equitativa de mujeres y hombres en la integración de los 212 cabildos. En la actualidad solo hay 56 alcaldesas.

La Magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral, Eva Barrientos Zepeda comentó que si bien se logró la paridad horizontal, está faltando que las mujeres ganen y se integren a las comunas en la toma de decisiones.

Antes de la elección del 2017 se tenían tan solo 26 presidencias municipales encabezadas por mujeres, y aunque hay más féminas en estos cargos la “cifra sigue siendo muy reducida” en Veracruz, y el fenómeno se repite en la mayoría de los estados.

“Tenemos la paridad a nivel horizontal porque existe la obligación de que los partidos registren la mitad de las presidencias con mujeres y la mitad para hombres (…), sin embargo, tenemos un déficit en las presidencias municipales”.

Es necesario revisar la postulación de los partidos pues el déficit se puede generar porque se manda a competir a las mujeres en lugares donde tienen poca posibilidad de ganar, o hay poca población, o en lugares con población mayormente indígena.

“Hay que ver donde las están registrando, si son municipios con qué densidad poblacional, si las están registrando en poblaciones altamente indígenas, donde todavía cuesta más”.

La Magistrada, además, reconoció que las mujeres que incursionan en política, además de los problemas para llegar a los cargos, se enfrentan a la obstrucción de su función de parte de sus compañeros de Cabildo.

“Las mujeres que logran ser votadas, no se les reconoce que ganaron, no se les toma protesta, no se les da un lugar donde puedan trabajar, si se les da el lugar, no se les paga, o no se les paga igual que a los varones, y si no, no se les convoca”.

Finalmente, la Magistrada de la Sala Regional del Tribunal Electoral, Eva Barrientos Zepeda, reconoció que Veracruz y Oaxaca son los únicos estados que hasta ahora tienen la violencia política como causa de nulidad de la elección y ese fue un triunfo de las mujeres.