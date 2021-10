Vacuna para menores en Veracruz no es abierta, advierte Manuel Huerta

octubre 28, 2021

Eda Sentíes/En Contacto. El Delegado de Programas Federales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, recordó que la jornada de vacunación para niños y adolescentes de 12 a 17 años con alguna comorbilidad no está abierta a toda la población en ese rango de edad.

Detalló que quienes recibirán el biológico deben estar registrados y tener alguna de las 40 comorbilidades marcadas por la Secretaría de Salud.

Dijo que en el primer día de vacunación se inocularon mil 857 menores y este jueves la meta es vacunar a 2 mil 595 ya que se sumaron 9 hospitales más, lo que hace un total de 22 nosocomios.

“A la gente le resulta molesto porque particularmente aquí en el puerto de Veracruz se dijo en redes que fueran que la vacuna era para todos los niños de 12 a 17 y no, nos da mucha pena decirles que no es así, reitero es una convocatoria cerrada y que solo recibe a aquellos menores con alguna comorbilidad y que son atendidos ya por un especialista, si no cuentan aún con ese aval pueden ir a cualquier centro de salud obtener su diagnóstico para ser vacunados”, detalló.

Explicó que en Veracruz la vacuna se aplicará solamente en el Hospital General de Alta Especialidad y en el Hospital Militar de la Boticaria.