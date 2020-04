Vamos hacia el -20 del PIB y la desintegración de la República

abril 14, 2020

Aún desde la sana distancia, con las limitaciones del encierro domiciliario, a estas alturas del partido los mexicanos ya nos hemos dado cuenta de todo. A un gobierno más tancho que una pobre mula burriciega y percherona le cayeron los mismos apaches que tiene dieciséis meses de estar invocando, casi como una bala mortal.

Creo que después de lo que ha pasado ya no falta nada para entender que llegamos al límite de lo permisible. En lo interno y en lo internacional el gobiernito ha demostrado, además con enjundia e ignorancia, que jamás estuvo equipado para hacer frente a ninguna eventualidad, a ningún reto, que jamás pudo haber dirigido a ningún país, ni aquí ni en la Conchinchina.

Que sus pobres instrumentos no alcanzaban para nada. Que han puesto al país de rodillas, que no tiene ningún futuro y no ofrece una sola alternativa para poder salir del hoyo al que nos condujeron, con sevicia y cerrazón propias de cualquier cacique de rancho, propias de cualquier necio de vodevil corriente.

A estas alturas del partido, los mexicanos hemos comprobado haber caído en el círculo cuadrado, que el regimencito de la Cuarta Decepción no da una, porque no sabe ni dónde está parado, ni conoce su lugar en este páramo de miseria y molicie donde ha cargado con 135 millones de habitantes a cuestas.

Sólo falta que nos agarremos a pedradas para subsistir

La economía va como burro sin mecate –aunque nadie lo quiera aceptar– a un crecimiento de menos 20 puntos porcentuales del producto nacional bruto. No se requiere ser calificador financiero para saberlo. A estas alturas, los mexicanos ya sabemos todo‎, porque ya estamos sufriendo las consecuencias.

Si se analiza desde un punto de vista estrictamente económico esto es un desastre. No es posible pensar que los remedios aplicados a esta situación puedan siquiera ofrecer otras cuatro quincenas a salvo de la destrucción. Hasta las lecciones de ‎kínder sobre el impulso que el empleo puede dar a los presupuestos públicos y a la gobernabilidad han sido desatendidos y tirados a la basura. Sólo falta agarrarse a pedradas para subsistir.

¿Será posible que ningún mamarracho en el gobiernito puede entender que el 90 y tantos por ciento del empleo en México es producido por las pequeñas y medianas empresas?‎ ¿Será posible que no les dé en sus entendederas para saber que están peleando contra el peor adversario, contra el motor de la economía nacional?

Imposible favorecer a los vulnerables cuando no hay recursos

Si analizamos nuestra condición desde un punto de vista social, esto ya no tiene para dónde hacerse. Ningún país, ninguna teoría de convivencia puede sostenerse en el herradero. No es posible subvencionar a los vulnerables cuando no hay bolsa de qué echar mano para hacerlo. Es una regla elemental para todos los gobernados, pero incomprensible para quienes están al mando y al timón.

Si lo vemos desde un punto de vista político, no es posible seguir tirando al caño el dinero disponible del pueblo, y aún aquél que se pueda conseguir, en proyectos faraónicos y demenciales, frustrados desde su arranque.‎ Los caprichos presidenciales del Tren Maya, la absurda Refinería de Dos Bocas, la central avionera de Santa Lucía y el Transístmico son, desde siempre, una auténtica pendejada.

Celebran el fracaso ante la OPEP como si hubiera sido un éxito

Decidir, en los momentos más apremiantes, cuando deberían utilizarse todos los recursos para sobrevivir y conservar lo poco que se tiene, la reducción presupuestal de la comandanta Irma Eréndira Sandoval de todo el gasto del gobierno en un cincuenta por ciento, es una jalada que nos acerca más a la destrucción del país.

‎Decidir, ante el panorama de crisis petrolera, pelearse con los mayores productores del mundo, los que tienen en sus manos los precios y los mercados energéticos, cerrarnos ante toda posibilidad de acuerdo consensuado, para caer en las garras de los petroleros rezamos y de la imposible reelección de Trump, es poco más que una traición.

En un solo berrinche de la comandanta Nahle y, por decisión del Caudillo, caímos en las peores fauces de la Tierra. Nos cerramos todos los mercados posibles, ¡Y todavía lo celebramos como si hubiera sido un éxito en cualquier asamblea mitinera de Morena!

Los miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo están tomando en serio la recomendación de todo el mundo de eliminar definitivamente a México del grupo de países productores, y negarnos la posibilidad de acceder en las condiciones que se arreglen a cualquier beneficio en el futuro inmediato.

Esto ha pasado de ser una calamidad para convertirse en una tragedia. ‎Los aprendices de bolivarianos y de las recomendaciones del Foro de Sao Paulo han destrozado toda pizca de dignidad, toda solución posible, todo rastro de independencia y de soberanía mexicana a partir de la industria estratégica del país

Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. ¿Más Jalisco y el EdoMex?

‎La comandanta Irma Erendira Sandoval se lanza con todo contra los estados productivos de la Federación y pone en riesgo la integridad de la República. Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que juntos representan una economía del tamaño de Egipto, el veinte por ciento de nuestro producto interno bruto, protestan con justicia contra el abuso federal. Nos ponen en un brete.

Jalisco está en auténtico pie de guerra contra el Pacto fiscal federal. No es posible, argumentan, que paguen los impuestos puntualmente para que el Caudillo destine los recursos a la insensatez, la frivolidad y el derroche. Si se llegaran a sumar Jalisco y el Estado de México a la revuelta, esto ya no tendría solución posible.

En manos de locos de atar. De fantoches, impostores y farsantes

Ponerse en las manos de Donald Trump, en estos momentos cuando la ciudadanía norteamericana le ha dado la espalda, convencida de su locura pertinaz, es una marranada para el país. Se cuelgan del peor gancho, en el momento menos oportuno. Los mamarrachos le han vuelto a dar la espalda a los países emergentes, verdaderamente ricos del planeta.

Y si la reelección de Trump es una falacia, imagínese usted que los palurdos piensen en la reelección anticipada del hombrecillo de Tepetitán. No cabe duda, estamos en manos de locos de atar. De fantoches que piensan asustar con el petate del muerto. De impostores y farsantes que jamás merecieron el voto popular, como haya sido.

El experimento del populismo demagógico en México, sin futuro

Por este camino, la desintegración de la República tal como la hemos conocido es una realidad. El proceso no tiene reversa, porque las decisiones del caprichato no permiten marcha atrás. A la mula tancha, burriciega y percherona, le han puesto también tapaderas en los ojos y cera en las orejas.

El experimento del populismo demagógico en México no tuvo futuro, porque nunca lo pudieron hacer que naciera. Ni a populismo llegó. fue una experiencia deleznable de lo peor de nosotros mismos, aderezada con las decisiones más descabelladas que a alguien se le pudieron ocurrir. Esta es quizá la única noticia que pueda salvarse.

¿Treinta millones de votos? ¿La crisis le vino “como anillo al dedo”? De lengua me como un taco. Es el peor presidente de la historia.

¿No cree usted?