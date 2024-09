Vandalismo a esculturas, una constante en Xalapa: ceramistas

septiembre 17, 2024

Juan David Castilla.-La ceramista Elsa Naveda denunció que en la ciudad de Xalapa han sido constantes los daños ocasionados a las esculturas, que son consideradas parte del patrimonio cultural y artístico de la capital de Veracruz.

Lo anterior, luego de que fuera destruida “Coatl, la serpiente emplumada” en el parque Natura por un supuesto error de los trabajadores que llevan a cabo maniobras para la adecuación del nuevo parque Naturalia.

Cabe recordar que la obra fue creada por Rocío Sagaón y Laura Navarro en 2007 durante el Simposio Internacional de Cerámica Escultórica Monumental de Xalapa.

Elisa Naveda fue la coordinadora de dicho simposio y lamentó que “la serpiente emplumada” haya sido destruida, pues se trataba de una obra emblemática para la ciudad.

“Son 10 piezas las que donamos los artistas al ayuntamiento de Xalapa en ese entonces, que el presidente era el señor Ahued, la anterior, hace 17 años, entonces, pues, es como también mucha concientización de la gente. Estuvimos trabajando un mes para esa pieza en la Isleta, ¿y qué pasó?, pues como a los tres meses ya estaba vandalizada la pieza”, añadió.

La artista expresó su frustración y enojo por el vandalismo constante de esculturas que fueron donadas al Ayuntamiento de Xalapa, creadas por artistas locales y una ceramista danesa.

“La verdad es que en el caso de la que estaba en la avenida Las Palmas al parecer fue, diría yo, un borrachazo, que era alguien que llegó y en vez de dar la vuelta se siguió derecho y entonces estaba lleno de pedazos de tepalcates y eso, pues, no se sabe, nunca se supo, nadie dio la cara y entonces cuando me llamaron inmediatamente fui al lugar y encontré un montón de tepalcates pequeñitos que yo ya no pude ni recuperar”.

La mujer destacó la importancia de abogar por mayor conciencia y vigilancia para proteger estas obras de arte.