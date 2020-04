Vasco Aguirre minimiza posible descenso del Leganés

abril 8, 2020

Leganés/Notimex. El director técnico mexicano Javier Aguirre minimizó la posibilidad de que el Leganés descienda de la Primera División de España en caso de que se cancelen las competencias europeas en la batalla contra el coronavirus.

Entiende que en estos momentos la prioridad es salvaguardar la salud de las personas, por lo que dejó en claro que volverá a los entrenamientos siempre y cuando las autoridades sanitarias den luz verde.

“Es lo que menos me interesaría en este momento (una cancelación de La Liga), que mi equipo descendiera. Yo me atrevería a dirigir a mi equipo solamente si las autoridades sanitarias lo permiten y garantizan que no va a haber más problemas de contagio”, afirmó.

En entrevista con la cadena ESPN, el “Vasco” no permitirá ganar un partido y que por jugar alguno de los integrantes del cuadro pepinero sufriera algún contagio.

“Yo no me perdonaría, aunque ganara los tres puntos el domingo y salvara al equipo, que un jugador mío fuera infectado y estuviera en riesgo su salud, o el médico, el cocinero, el fisioterapeuta, el árbitro, un rival, etc”.

Cabe recordar que previo a la pausa de la Liga española 2019/2020 debido al COVID-19, Leganés se quedó con 23 unidades en el décimo noveno peldaño, sumergido en zona de descenso junto a Mallorca y Espanyol de Barcelona.

Guardado en casa por la cuarentena, el DT mexicano vive de cerca la problemática que existe en España, uno de los países en el que han muerto más personas a causa del virus, por lo que insistió que lo deportivo en la actualidad no interesa.

“Yo en este momento priorizo la salud, están muriendo miles de personas en el mundo, España es uno de los países con más muertos como para pensar en este momento cuándo viene la Liga o qué va a pasar, no me entra en la cabeza en este momento nada que sea para mi interés personal”.

“Entiendo a los dueños de los equipos, sí les interesa acabar bien para salvar su economía, pero en este momento no es prioritario, no debe serlo”, enfatizó Aguirre.