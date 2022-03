Vecinos cuelgan lona por inseguridad en calle Bustamante

marzo 22, 2022

Juan David Castilla. Xalapa. Vecinos de la calle Bustamante, en el centro de esta ciudad, colgaron una lona para advertir a los delincuentes que están organizados.

“Vigilancia vecinal, informamos inmediatamente de todas las actividades sospechosas a la policía”, se lee.

La calle se encuentra entre Sayago, San Roque y Rafael Ramírez, muy cerca del Gran Hotel Xalapa y el parque de Los Tecajetes.

Las personas denunciaron de manera anónima que han ocurrido robos a casa habitación y asaltos durante las últimas semanas.

La gente exige al ayuntamiento de Xalapa que refuerce la vigilancia, toda vez que han sido constantes los robos y asaltos en el sitio.

En los últimos días, la gente se organizó, cooperó económicamente y colgó la lona de acera a acera, para alertar a los ladrones sobre su organización.

Las personas indicaron que los elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal casi no recorren la zona.

“Se meten a robar a las casas, aquí el otro día mi hijo (de 11 años) vino a comprar a la tienda y un carro se estacionó aquí, estaba llamando a mi hijo, mi hijo espantó y regreso corriendo a casa. Así ha pasado”, expresaron.

Los vecinos también demandaron al ayuntamiento que sean instaladas cámaras de videovigilancia en su calle para detectar a quienes han cometido los atracos.

La gente también ha sido víctima de la delincuencia sobre la calle Guadalupe Victoria, muy cerca de Bustamante.

“Sí es constante. En Victoria también les robaron y no hicieron nada. Acá asaltan y todo y no dicen nada. Asaltan, roban y hasta ahorita no hemos visto nada de la policía”, remataron.