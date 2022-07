Vecinos de Colinas de Santa Fe se quejan de la falta de agua por corte de luz en la bomba

julio 6, 2022

Eda Sentíes

Veracruz, Ver.- Vecinos del fraccionamiento Colinas de Santa Fe ubicados en la zona norte del Puerto de Veracruz están desesperados por la falta de agua potable que desde hace semanas están sufriendo por el corte de luz en la bomba que abastece del vital líquido.

De acuerdo con los vecinos dicho corte se debe al adeudo de 4 millones de pesos que dejó la empresa constructora Homex, encargada del desarrollo habitacional. Sin embargo, los vecinos llegaron a un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad desde 2021 para pagar el servicio de energía, pero con el cambio del superintendente del paraestatal dicho acuerdo fue desconocido y se generó el corte del servicio.

“Ya tenemos como las de una semana que no tenemos agua y cuando hemos tenido nos dejan dos días, un día si y nos la quitan dos días y así estamos, ahorita compramos unos tanques para aprovechar cuando hay agua para poder almacenar, supuestamente dicen que Homex quedó a deber a CFE 4 millones de pesos, pero ese no es problema de nosotros y nos buscan a nosotros para que paguemos, pero nosotros no podemos pagar por eso si ya estamos pagando cada mes”, dijo Dominga Sosa una de las afectadas.

Por su parte Mayra García Cortés representantes legal de la asociación Civil residentes unidos por Colinas de Santa Fe, señaló que están a la espera de reafirmar el convenio con las nuevas autoridades de la CFE en la región para que se solucione el problema.

“No está en nuestra condición pagar los 4 millones de pesos que adeuda Homex, pero en el acuerdo que teníamos pagábamos el servicio mensual de un medidor para tener agua y eso esperamos que se respete”, dijo.

Son más de 500 familias las que están padecimiento por la falta de agua en este fraccionamiento.