Vecinos de Cuatro Soles viven “toque de queda” ante inseguridad

febrero 20, 2023

Ariadna García | Xalapa, Ver.- Vecinos del fraccionamiento Cuatro Soles del municipio de Naolinco denunciaron la falta de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública y el incremento de hechos se inseguridad en la zona.

Ana Gabriela López una de las vecinas acusó que las familias a partir de las 18:30 o las 19:00 horas ya no salen por temor a ser víctimas de algún hecho delincuencial.

“Porque andan en la noche carros que uno no sabe, entran, dan vueltas y uno no sabe, a la entrada han asaltado taxis, carros particulares, ya es mucha la problemática, han desvalijado casas, ya no puede salir uno tranquilo y dejar tu casa”.

Otra de las vecinas acusó que la falta de alumbrado público y de Seguridad Pública hace que parezca que viven un “toque de queda” después de las 18:00 horas ante el temor de algún hecho delictivo.

“Nos falta alumbrado público, nos falta seguridad pública, de hecho, los niños están a media calle tomando clases, hay a pleno sol, ya hay migrantes, no todos son malos, pero desgraciadamente hay consumo de drogas, hay acoso hacia alumnos y alumnas entonces ya no es seguro”, dijo.

Señaló que, aunque han pedido apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública, solo hace un rondín y se van, lo que es insuficiente.

“Pero la verdad no es que nos tomen mucho en cuenta, hemos ido a Palacio Municipal y si nos citan, no nos atienden, que no está el presidente o que no hay quien nos atienda, si llegamos de improviso que están ocupados, siempre hay una negativa hacia la atención a Cuatro Soles”.

Señaló que lo justo es que, así como les cobran el predial, se deberían atender sus necesidades pues los niños de la zona tienen muchas carencias en el jardín de niños, primaria y telesecundaria.

“Se le ha dicho al municipio que a lo mejor con la mano de obra de algunos padres puedan apoyar, como papás nos reunimos, damos vueltas a la hora del recreo o a la hora de la salida, de la entrada porque ya es constante el que se metan a robar en la noche, acaba de pasar un hecho de que encontraron unos cuerpos cerca del fraccionamiento entonces ya es algo muy preocupante para nosotros”.

Recordó que en ese fraccionamiento viven entre 3 mil y 4 mil habitantes, la mayoría que pagan el predial y que carecen de los servicios básicos.