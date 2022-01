Vecinos de Lomas de La Rioja se quejan por apagones y aparatos descompuestos

enero 5, 2022

Eda Sentíes/Veracruz.- Vecinos del fraccionamiento Lomas de la Rioja en la llamada “Riviera Veracruzana”, una de las zonas de mayor plusvalía en el municipio de de Alvarado, reclamaron a la Comisión Federal de Electricidad por electrodomésticos dañados luego de varios días con cortes de luz intermitentes.

Pantallas, electrodomésticos pequeños y hasta refrigerados son algunos de los aparatos electrónicos que se han dañado debido a los apagones, pero la paraestatal no ha respondido a las quejas, por lo que los vecinos temen que la situación continúe y las afectaciones económicas sean mayores.

“Desde el día de ayer ya no funciona mi refrigerador, ni mi televisión, estoy muy molesta porque por más que uno corre a desconectar las cosas las fallas continuan, mañana presentaré mi queja formal y escrita, no es posible que esto continue, cuantos equipos más necesito que se me descompongan para que escuchen y resuelvan”, dijo.

Los vecinos solicitaron a la CFE acudir a solucionar el problema, de lo contrario advierten que tomarán medidas más enérgicas.+