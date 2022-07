Vecinos de Valle Real se quedan sin agua hasta una semana; no se respetan tandeos

julio 25, 2022

Ariadna García Montes/El Demócrata. Vecinos del fraccionamiento Valle Real denunciaron que han pasado hasta una semana sin agua y que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) no respeta el calendario de tandeos que el mismo organismo publicó.

Una de las afectadas, Karla Rojas, acusó que los cambiaron de macro sector y desde entonces han tenido problemas con los días que no les corresponde el abasto.

“Hemos tenido muchos problemas con el abasto de agua, aquí se nos aplica el tandeo, son dos días con agua y dos sin agua, el problema es que hace unos meses CMAS nos cambió el macro sector 2 que era en el que veníamos estando al macro sector 1 y desde entonces comenzaron los problemas”.

Y es que explica que hay semanas que se respeta un calendario y hay semanas que se contempla otro por lo que nunca saben los días que tendrán el líquido.

“Eso provoca que nunca sepamos con certeza qué días hay agua y qué días no hay, entonces hemos pasado hasta una semana sin agua”, dijo.

Explicó que esa queja es constante y aunque se ha reportado ante la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, les dicen que o no les toca servicio o que el tanque de abastecimiento de la zona no tiene el nivel y que no saben cuándo va a llegar.

“Los vecinos hemos estado muy conscientes del problema de la falta de agua, sabemos que no hay agua en la ciudad, pero sí queremos que nos den un calendario que se cumpla y que sepamos con certeza qué días sí y qué días no vamos a tener agua para tomar previsiones y colectar agua o realizar nuestras actividades en los días que sí tengamos”, explicó.