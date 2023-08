Vecinos protestan contra Las Hayas Equestrian Country Club

agosto 19, 2023

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Vecinos de la Reserva de Briones, A.C. se manifestaron en contra de la construcción de Las Hayas Equestrian Country Club, al señalar que se trata de un proyecto que no tiene los permisos jurídicos para construir en una zona que es reserva ecológica.

“No hubo permiso para hacer ese complejo tan grande, ya había un hípico, construyeron otro hípico, y ahora quieren hacer un Country Club y no tienen permiso para construir y ahora se dice que ya son ecológicos y no hay agua”, dijo Adriana Velázquez.

Refirió que, en ese complejo ecuestre, se pretende hacer bares, cafetería, gimnasio, viviendas y un salón de fiestas.

“No hay agua, este camino a donde está dirigido ese fraccionamiento o complejo tan grande que es un Country Club con hípico, si nosotros permitimos que se construya no va a haber paso, no hay agua, es un camino muy reducido que de hecho todos los camiones que han pasado con grandes cantidades de peso no ha sido posible sustentar todo el mando freático que hay en ese camino que tiene más de 50 años”.

Con pancartas en manos, los vecinos y ambientalistas señalaron que si no se detiene esa actividad no habrá forma de sostener la naturaleza de la zona.

“Tiene cinco años que estamos tratando de entrar en diálogo (con la autoridad) con otro tipo de actitud, pero aquí el rollo es que no tuvieron el permiso para construir. Construyes y después pides el permiso, después de que talaste el bosque, estropeaste la flora y la fauna”.

Aunado a ello, refirió que tienen problemas de desabasto de agua, hay ruido y mucho tránsito de automóviles.

“Las actividades desarrolladas en este complejo son totalmente agresivas con el ambiente y el bosque. De acuerdo al Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Capital de Xalapa, este complejo se está desarrollando sobre la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) número 93, lo cual implica una política de conservación y aprovechamiento sustentable, y tiene un orden alto de prioridad para aplicar esfuerzos de seguimiento y vigilancia de los lineamientos ecológicos”, explican en un desplegado.

Los vecinos, afirmaron que de acuerdo al Ordenamiento están completamente prohibidas actividades productivas y el desarrollo de urbanización.

“Actualmente, los vecinos estamos sufriendo los efectos del desarrollo ilegal de este complejo, debido a que continuamente hay fallos en los servicios eléctricos y de internet, por el paso de camiones de carga pesada que golpean los postes de luz y telefonía”.