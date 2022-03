Vecinos quedan atrapados por desorganización en carrera “Reto Perrón”

marzo 20, 2022

Juan David Castilla/Xalapa.- Vecinos de distintos fraccionamientos de Xalapa se quejaron en redes sociales, debido a que la realización de una carrera ciclista en Arco Sur les impidió la entrada y salida a sus unidades habitacionales.

Se trata de habitantes del fraccionamiento Las Fuentes y de las colonias Zipor, Lomas Verdes y Santa Rosa, por mencionar algunas.

Las personas denunciaron que hubo poca organización en el evento deportivo denominando “Reto Perrón” por parte de la agrupación de ciclistas Physis Ciclovida y el gobierno estatal.

Elementos de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial cerraron el bulevar Rafael Guízar y Valencia, mejor conocido como Arco Sur, situación que dejó “encerradas o acorraladas” a algunas familias.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó en redes sociales que habría cortes a la circulación en un horario de 7:00 a 14:00 horas.

De acuerdo con Guadalupe Gómez Martínez, vecina de Las Fuentes, la gente que labora durante los domingos tuvo que trasladarse caminando y, en caso de una emergencia, hubiese sido complicado el ingreso de ambulancias y paramédicos.

Además, criticó que las autoridades estatales y municipales no informaron que durante el 20 de marzo, en el horario mencionado, los vecinos no podrían salir de sus unidades habitacionales.

“Que te digan que cheques en las redes sociales cuando desde hace un mes te mandan una camioneta con música chunchaca para avisarte que se viene la votación. ¿No pueden avisar a los ciudadanos que pagan su predial?, no toda la gente tiene el privilegio de tener el domingo libre para perderlo así. De siete a dos de la tarde te volviste rehén porque si no tienes vehículo no puedes hacer esas rutas caminando para conseguir transporte”, expresó.

Conductores también reportaron caos vial en la avenida Rébsamen y señalaron que pocos ciclistas participaron en el evento, por lo que se pudo haber confinado sólo uno o dos carriles de Arco Sur para dicha actividad.

“El tramo de Santa Rosa hacia Las Trancas está desierto, no había porqué cerrar, con un carril que hubieran confinado era más que suficiente. Los ciclistas entran a la unidad Las Fuentes, no sé por dónde entran, pero ellos salen”, expresó otro vecino.

La gente dijo no estar en contra del deporte ni de que el evento se haya realizado para beneficio de activistas independientes que ayudan a animales en situación de calle; sin embargo, sí repudiaron la organización.