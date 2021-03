Vecinos se oponen a construcción de albergue municipal

marzo 21, 2021

Carlos Manuel Peláez/Xalapa. Habitantes del fraccionamiento Lomas Verdes de esta capital, dieron a conocer su descontento con la construcción del Centro de Asistencia Social para Niñas y Adolescentes que el Ayuntamiento de Xalapa pretende edificar en dicha zona, pues consideran que este sitio perturbaría la tranquilidad de esa unidad habitacional.

Por lo anterior, autoridades municipales se dieron cita en este sitio para dialogar con los vecinos y darles a conocer más detalles sobre la obra, misma en la cual se invertirán alrededor de 7 millones de pesos, sin embargo, los colonos aseguraron que nunca se les tomó en cuenta para la toma de decisiones, además de que existen demandas que ellos han realizado desde hace mucho tiempo atrás y las cuales no han sido atendidas.

«El mayor problema que tenemos ahorita, es esta polarización que se ha ocasionado gracias a un proyecto que a mí en lo personal no me gusta porque para mí quita la paz y tranquilidad para nosotros; Yo no sé si este proyecto fue hecho desde el escritorio porque no vimos a la gente hasta que llegaron a abrir, antes no vimos a nadie, yo no escuché a nadie que fuera tocar a mi casa y me dijera ‘oye vecina fíjate que el municipio quiere hacer esto o aquello’ estoy consciente que cuando el municipio tiene un terreno x, el que sea, es el dueño del terreno entiendo que él municipio está montado en sus decisiones pero no estamos de acuerdo», indicó una de las vecinas inconformes.

Asimismo, resaltó que pese a que existen algunas voces a favor y otros en contra, al final quien tomará la decisión es el gobierno municipal, lo cual lamentó pues dijo que únicamente ocasionan conflictos entre los habitantes del fraccionamiento.

Finalmente, agregó que espera que una vez que se tengan todos los detalles del proyecto, se les informen, pero sobretodo que en caso de concretarse, también se les tome en cuenta para ser municipalizados y se tomen en cuenta todas las necesidades que existen en la zona.