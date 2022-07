Velan a tres jóvenes veracruzanos que murieron en Texas

julio 14, 2022

Juan David Castilla

Xalapa, Ver.- La madrugada de este jueves llegaron los cuerpos de los tres jóvenes migrantes a la comunidad San Marcos Atexquilapan, municipio de Naolinco, en la región capital del estado de Veracruz.

Cientos de pobladores esperaron en la entrada de la localidad para escoltar las carrozas blancas que trasladaban a las víctimas que murieron asfixiadas dentro de la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Entre llanto, lamentos y música, los cuerpos ingresaron a sus viviendas sobre la calle 5 de mayo, ubicada en el corazón de esta comunidad, donde el 99 por ciento de la gente es católica.

El recibimiento fue doloroso. La gente parecía cansada. Fueron más de dos semanas de espera para la llegada de los restos de estos tres jóvenes veracruzanos que habían viajado a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades laborales.

Bajo una amplia lona colocaron un altar con veladoras y las fotografías Misael Olivares, de 16 años, y de sus primos Jair y Giovanni Valencia Olivares, de 19 y 16 años, respectivamente.

Yolanda Olivares Ruiz, madre de los dos hermanos, dijo enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su vida, al recibir a sus hijos en un féretro.

También recordó que eran buenos jóvenes, tranquilos, deportistas y que incluso uno de sus hijos recibió trofeos por ser el máximo goleador en torneos de fútbol.

“Antes de irse, ellos me dijeron que no me preocupara, que ellos se iban a trabajar, que pronto iban a regresar, que ellos no se iban a quedar allá”, recuerda con un nudo en la garganta.

Los pobladores se unieron para recaudar fondos y ayudar a los familiares de las víctimas de esta tragedia donde murieron 53 migrantes asfixiados, el pasado 27 de junio.

Los padres de los tres jóvenes habían pedido prestado para pagar 230 mil pesos por persona a unos “polleros” y así cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Ahora están endeudados.

El director general de Atención a Migrantes en Veracruz, Carlos Enrique Escalante Igual, indicó que los cuerpos de los otros tres migrantes veracruzanos que murieron asfixiados en el tráiler podrían arribar al territorio estatal durante el fin de semana.

“Estamos en ese proceso y calculo que sea este fin de semana cuando lleguen los otros tres cuerpos que están pendientes y ya así poder concluir con este tema, terminar nuestra carpeta de trabajo y con la triste nota de que fueron seis los veracruzanos que murieron en estos trágicos eventos de San Antonio, son seis familias enlutadas”, expresó.

Se trata de Jesús Álvarez Ortega, de Misantla, y su sobrino Pablo Ortega, de Tlapacoyan. Además de Julio Marcial Espinoza, originario de Santiago Sochiapa.

El funcionario estatal detalló que el Consulado de México en San Antonio, Texas, informó al gobierno estatal que todos los cuerpos de las víctimas ya fueron identificados, donde se ha registrado que hubo seis veracruzanos fallecidos.