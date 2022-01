Venados de Misantla FC realizan labor social en el CAM

enero 19, 2022

Arquímedes González/El Demócrata. Esta mañana de lunes, el personal técnico y jugadores, del equipo profesional Venados de Misantla FC, arribaron a las instalaciones del Centro de Atención Múltiples (CAM) «Dr. José de Jesús González», con el objetivo de llevar a cabo una labor social.

Los jugadores dieron inicio a estas actividades alrededor de las 8:30 horas y concluyeron a las 11:30 del día, donde se afanaron para poder realizar un chapeo en las áreas verdes, quitaron el impermeabilizante que ya estaba en mal estado, rasparon paredes, así como de una limpieza general, pese a esto se informó que las labores continuaran, pues se gestionó con Pascual Luna López, dueño del equipo, malla ciclónica, impermeabilizante y pintura, para que se dé un buen aspecto a las instalaciones.

Alama Rosalía Pérez Vásquez, directora del plantel agradeció esta labor social, refrendando a su vez, que el CAM Misantla, requiere de más apoyo como la iniciativa que tuvieron los jugadores del equipo profesional Venados de Misantla FC, ya que por años la institución escolar no había sido atendida por la sociedad, hoy los jóvenes futbolistas demostraron que no solo es su pasión por el balompié, sino también se esmeran en realizar una labor social digna de reconocer, más aún en este espacio que no ha sido atendido de manera adecuada, y que presenta muchas necesidades.

Por otra parte, la directora del plantel, espera que la diputada federal Mónica Herrera Villavicencio, pueda visitarlos, para que constante las necesidades que se tiene, más aún a sabiendas que la legisladora federal, conoce perfectamente las necesidades apremiantes de las personas con discapacidades, y de la falta de oportunidades en lo laboral, a lo que no duda que pronto los visite, pues está en proceso la visita formal de la diputada federal.

Así mismo agradeció el apoyo de Ana Isabel González Aguilar y José Antonio Hernández Gómez, por el acercamiento que se tuvo con de Venados de Misantla FC y equipo técnico, donde en esta ocasión asistieron 24 jugadore, 3 del equipo técnico, 1 de utilería, comandados por Juan Antonio ‘el cabezón’ Luna.