Vende buñuelos para cubrir gastos médicos de su hija

febrero 6, 2022



Juan David Castilla/Xalapa. Maribel Hernández Rodríguez vende buñuelos y pide ayuda económica en el centro de Xalapa para cubrir los gastos médicos de su hija, de 14 años. Ambas son originarias del municipio de Cosautlán de Carbajal y viajan a la capital del estado para la atención de la menor, quien padece insuficiencia renal y requiere de diálisis.

“Ando vendiendo para juntar dinero y pagar la diálisis que me salen en mil 200 pesos”, expresa la señora mientras pide ayuda sobre la calle Doctor Rafael Lucio, afuera del pasaje Tanos, a unos metros de Palacio de Gobierno.

Con su mano derecha, sostiene un bote blanco de plástico envuelto con cinta adhesiva, donde se lee a plumón negro: “ayuda para Alejandra”. En la otra mano lleva dos bolsas de plástico transparentes con cuatro buñuelos caseros en cada una, que vente ante la falta de seguridad social.

Alejandra es atendida en el Centro de Alta Especialidad “Doctor Rafael Lucio”, ubicado sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines.

Su mamá tiene que pagar mil 200 pesos cada 15 días por el tratamiento médico que ella necesita para eliminar las sustancias dañinas de la sangre debido a que sus riñones no lo pueden hacer. Doña Maribel intentó vender sus buñuelos afuera del Palacio Municipal, lugar de donde fue retirada por el personal de seguridad.

“Un señor me quitó de ese lugar y me dijo que si no me movía, me iban a quitar mis cosas. Entonces, tuve que moverme del Palacio Municipal”. La señora pide ayuda a autoridades municipales, estatales y a la población en general para que Alejandra reciba la atención que requiere y dio su número celular 3693833872.