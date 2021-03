Veracruz aun con semáforo amarillo, sociedad debe acatar medidas: Gobernador

marzo 1, 2021

Redacción/El Demócrata. Pese a que Veracruz está ubicado en amarillo del Semáforo Epidemiológico por COVID-19, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhortó a la población a seguir con las normas sanitarias establecidas por el Sector Salud, a fin de disminuir los contagios.

En diálogo con los medios de comunicación, mostró en gráficas que la meta es descender en el número de casos positivos activos, que actualmente ha permanecido en 700; considerando que entre noviembre y diciembre incluso registró menos de 200 en todo el estado, lo que permitió alcanzar el color verde.

“Los contagios continúan, ya no creciendo pero continúan; por lo tanto, debemos hacer mucho énfasis en seguir las medidas sanitarias”, expresó al tiempo de recordar que, con 11 puntos, a partir de este lunes Veracruz ocupa el amarillo; no obstante, la meta es llegar al verde la próxima quincena. “Salgamos a lo esencial, no hagamos aglomeraciones, mantengamos la sana distancia y el uso correcto del cubrebocas”.

En relación con los sitios turísticos, como las playas, informó que en los siguientes días serán dadas a conocer acciones particulares de protección y solicitarán a los prestadores de servicios que establezcan una forma de convivencia anteponiendo la sana distancia.

Inaugura Gobernador el primer Diplomado Internacional Táctico K-9

Con la participación de entrenadores y manejadores caninos de corporaciones militares, policiales y de seguridad procedentes de Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Ecuador y México, el mandatario inauguró el Diplomado Internacional Táctico K-9 Perros Multipropósito, impartido por la Compañía K-9 de Fuerza Civil, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del 01 de marzo al 16 de abril.

En el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), acompañado por el titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, el Ejecutivo afirmó que Veracruz le apuesta a la profesionalización de los elementos con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad de la población.

Cabe señalar que los cursos son únicos en su tipo a nivel nacional, pues cuentan con reconocimiento y certificación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); “un motivo de orgullo que se corrobora al tener la confianza de los países visitantes”.

Durante 45 días y 298 horas serán impartidas 11 asignaturas, validadas por la Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perros (AIFCA), mediante las cuales los efectivos adquirirán habilidades en la formación de binomios para detección de narcóticos, artefactos explosivos, búsqueda de personas, guarda y protección, intervención táctica y proximidad ciudadana.