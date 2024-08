Veracruz-Boca del Río municipios donde ocurren más actos delictivos contra universitarios: UV

agosto 24, 2024

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Universidad Veracruzana detectó que en la zona Veracruz-Boca del Río se presentan casos de inseguridad en contra de la comunidad universitaria, afirmó el Secretario Académico de la Universidad Veracruzana (UV) Juan Ortiz Escamilla.

Explicó que en los hechos delictivos, de los que son víctimas los alumnos, ocurren fuera de las instalaciones de la UV, lo que dificulta a la máxima casa de estudios el poder garantizar su integridad.

“La región en donde más denuncias ha habido por este tipo de actos es en Veracruz, curiosamente no es Orizaba, no es Poza Rica, no es Coatzacoalcos, allá (en Veracruz-Boca del Río) el vicerrector está trabajando con las autoridades municipales”.

Expuso, que de las acciones que realizan es en el mejoramiento de la seguridad y de las luminarias para que los alumnos que salen de clases en horarios nocturnos tengan mejor iluminación.

“Los alumnos dentro de las instalaciones no tienen ningún problema, son instalaciones seguras, tenemos programa de manera puntual, pero si estamos trabajando con los Ayuntamientos para garantizar la vigilancia en los espacios, esos son fuera de la universidad, los casos que ha habido son fuera de las instalaciones”.

Rechazó que se pueda realizar una reestructura en los horarios para que los alumnos puedan salir más temprano, pues dijo que eso depende del programa académico que tienen para los más de 80 mil estudiantes de las diversas facultades, por lo que no les permitiría realizar esos cambios.

“Hay campañas de sensibilización de los alumnos, para que se protejan entre ellos mismos, porque ya fuera de los planteles no podemos cuidarlos”.