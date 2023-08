Veracruz, de los estados con menos suicidios a nivel nacional

Sin embargo, explicó que las conductas suicidas se pueden dar desde menores de los 15 y hasta los 29 años principalmente en mujeres.

Agregó que en el estado existe un programa estatal de la prevención del suicidio que ha ayudado a que las cifras no sean alarmantes, “es de los últimos en cuestiones de las estadísticas porque Veracruz ha tenido un programa muy importante que es el programa estatal de la prevención del suicidio que lleva también la Secretaría de Salud”.

La funcionaria estatal dijo que esto ha ayudado mucho a que el estado se encuentre por debajo de la media nacional que es de 5.6 por el número de casos.

“Estamos muy por debajo de esa media. Yo les decía que son otros estados como Yucatán que están arriba de la media nacional, pero Veracruz se ha mantenido abajo, no quiere decir que no haya casos, existen casos de suicidio, inclusive en niños o jóvenes, pero no ha repuntado en estado”.

Agregó que Veracruz se ha mantenido también en los niveles más bajos en el consumo de todas las drogas, tanto de tabaco, como de alcohol como de metanfetaminas y marihuana.