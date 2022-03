Veracruz debe contar con registro de acosadores sexuales y padres irresponsables

marzo 15, 2022

Yhadira Paredes/El Lencero, Emiliano Zapata.- Se busca que Veracruz cuente con un registro de deudores alimentarios y otro de acosadores sexuales, como parte de las acciones para lograr alcanzar una vida libre de violencia para las mujeres, aseveró la diputada local de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local, Maribel Ramírez Topete.

Entrevistada posterior a la inauguración del Diplomado Internacional Táctico K9, «Perros Multipropósito”, la legisladora veracruzana aseguró que en la entidad cada 8 horas una mujer es acosada o violentada.

Ante ello, adelantó que se presenta una iniciativa que busca reformar la Ley del Acceso a una Vida Libre de Violencias para las Mujeres en Veracruz a fin de crear dos capítulos, pues se deben unir esfuerzos en el combate de violencia contra las mujeres.

Para el caso del registro de deudores alimentarios, es decir, aquellos sujetos que incumplen con el pago de pensiones alimentarias a sus hijos, dijo que entre otras cosas se busca que el incumplido esté impedido para contraer matrimonio legal.

La diputada local destacó que se debe dejar de dar poder a la violencia y no normalizar esa situación, porque de 10 sentencias, 8 son personas que no están cumpliendo con estas sentencias y no se puede olvidar a la niñez veracruzana.

“Mientras nosotros sigamos normalizando las violencias no vamos a poder cambiar esta cultura que permite perpetuar la violencia”, por lo no se puede seguir por esa ruta.

En el caso del registro de acosadores sexuales dijo que esté busca es visibilizar esta problemática de violencia para cambiar la cultura que le permite seguir perpetuándose.

Cuestionada sobre quién integrará estos dos padrones respondió “se propone que sea a través de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, donde se suman dos capítulos, el de deudores alimentarios y el segundo de los acosadores sexuales, esta es una primera etapa en la que vamos a visibilizar la problemática, en donde se genera el registro y posteriormente, de acuerdo a la ley se puede llevar a cabo una utilidad.”