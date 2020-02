Veracruz encabeza lista nacional en feminicidios y secuestros

febrero 12, 2020

Juan David Castilla Arcos/Xalapa.- La diputada federal María del Rosario Guzmán Avilés repudió que durante 2019 cada dos días fuera asesinada una mujer y cada 28 horas una persona fuera secuestrada en Veracruz.



A su juicio, esta entidad Veracruz encabeza la lista nacional de delitos graves como secuestro y feminicidio.



“Necesitamos seguirlo diciendo para que las voces de los ciudadanos sean escuchadas. Estos son temas que no pueden esperar, que no pueden anunciarse como soluciones a mediano plazo como lo dijo el Gobernador Cuitláhuac García. Son temas urgentes, vitales”.



En conferencia de prensa, consideró que la vida de las mujeres y la integridad de todos los veracruzanos está en riesgo todos los días, en Veracruz.



“No está mal que el Gobernador quiera hacer trabajo comunitario, no está mal que pinte casas. Lo que está mal, es que priorice una pared antes que la vida de las veracruzanas y la seguridad de todo Veracruz”.



En ese sentido, recordó que desde el Congreso de la Unión se han sumado esfuerzos para aquellas acciones que podrían significar un beneficio para el país.



“Fue en ese tenor que confiamos en la implementación de la Guardia Nacional y se aprobó mayor presupuesto”.



La Legisladora del Partido Acción Nacional hizo un llamado a los secretarios de seguridad estatal y federal, para que atiendan la “terrible” crisis de inseguridad que hay en Veracruz.