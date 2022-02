Veracruz es el octavo estado más seguro en México

febrero 22, 2022

Redacción/El Demócrata. El secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, afirmó en entrevista para En Contacto de Avanoticias que la entidad veracruzana es el octavo estado más seguro en el país.

En ese sentido, dijo que se ha logrado bajar el índice de delitos de alto impacto, no así con lo asaltos y robos a casa habitación, que pese a que no hay altos índices, no se ha logrado bajar la cifra de este delito del fueron común.

Reiteró de que desde 2021 ya no hay focos rojos en la entidad sino incidentes aislados que en breve atenderá al ponerse en contacto con líderes empresariales quienes dudan de las cifras sobre seguridad, pues han sido víctimas de la delincuencia recientemente.

Gutiérrez Maldonado aseguró que ya no hay cárteles delincuenciales en territorio veracruzano, además de reiterar que el gobierno que encabeza Cuitláhuac García, no negocia con la delincuencia organizada.

Respecto al delito de ultrajes a la autoridad, insistió en que no es violatorio de los derechos humanos por lo que descartó que en las cárceles veracruzanas haya presos políticos.

Por último, pidió a la ciudadanía confiar en la policía, ya que son personas que arriesgan la vida por los demás y explicó que la meta es llegar a 14 mil elementos, que serían suficientes para trabajar óptimamente en todo Veracruz.