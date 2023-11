VERACRUZ LLEVARÁ A MEXICO AL SEGUNDO PISO DE LA 4T: ROCÍO NAHLE

noviembre 26, 2023

Banderilla, Ver., domingo 26 de noviembre de 2023.- En un festejo multitudinario, la organización civil ‘Unidos Todos’ celebró su séptimo aniversario donde asistió como invitada especial, la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado, Rocío Nahle García quien afirmó que Veracruz será la entidad que pondrá el segundo piso a la 4T a nivel nacional.

“Veracruz el destino para invertir, es el destino para el turismo, es el destino para la industria, es el destino del campo, Veracruz es el destino que va a llevar a México al siguiente nivel, al segundo piso, tenemos un gran estado y vamos a impulsar y vamos a trabajar porque Veracruz en mucha pieza”, adelantó.

Ante más de 20 mil personas, congregadas en el Campo Deportivo Ocotita, Unidos Todos y su invitada especial, la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el estado, Rocío Nahle García, celebraron en unidad y convencidos de qué hay mucho por hacer aún para consolidar al Veracruz que merecen los ciudadanos.

“Aquí en Veracruz, los veracruzanos, las veracruzanas me han dado su confianza en un método democrático para que coordine el trabajo de los comités de defensa de la Cuarta Transformación de la cual muchos de ustedes forman parte y son integrantes”, subrayó.

Rocío Nahle destacó la gran capacidad de organización, unidad y convocatoria de Unidos Todos y agradeció la calurosa recepción.

“Eso es lo más elemental, como nació nuestro movimiento, como nació la Cuarta Transformación porque estamos en cada espacio, en cada municipio, hablando con nuestra militancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador tardó 18 años en llegar a la Presidencia de México”, explicó.

Nunca se debe olvidar, añadió, cómo nació Morena, en las plazas públicas de los 2 mil 500 municipios del país, casa por casa, a ras de suelo, enfatizó Nahle García.

“De ahí, de ese semillero de conciencia y de organización, empezamos a caminar para llevar a López Obrador a la presidencia de México en 2018”, agregó.

México, detalló, está caminando hacia la equidad de género donde todos tendrán las mismas oportunidades mujeres y hombres por eso en 2024 por primera vez nuestro país tendrá una mujer presidenta “eso es la Cuarta Transformación, no somos más pero tampoco menos es por eso que todo México ha decidido que tengamos en 2024 una presidenta de México y sin duda será Claudia Sheinbaum Pardo”, apuntó.

La tarea que de manera ordenada y unida tiene el movimiento y aliados como UT, es seguir caminando por el territorio anteponiendo siempre a la base social.

“Me gusta mucho el logo de Unidos Todos porque esto es con unidad, el beneficio es colectivo, es para todos, esto es para todos, esto no es un proyecto personal, esto no es el proyecto de una sola persona, esto es el proyecto de toda una nación y de todo el estado y lo más importante, en estas asambleas, en estas reuniones con los militantes y los simpatizantes, es decir, no bajemos la guardia, por nosotros, por nuestras hijas, hijos, y nuestros nietos estamos obligados a levantar, a impulsar y hacer crecer lo que es nuestra patria, una gran patria”, subrayó.

Recordó que Unidos Todos, sociedad civil y quienes deseen sumarse, caminarán juntos en los 212 municipios de la entidad veracruzana.

Eleazar Guerrero Pérez, líder moral de Unidos Todos, agradeció la presencia de quienes acompañaron este festejo, principalmente a Rocío Nahle García “a lo largo y ancho del estado, no puedo dejar de agradecerles, a los que están no puedo dejar de agradecerles por estos siete años porque son ustedes los que han contribuido a la transformación de Veracruz”, enfatizó.

Asimismo, saludó de manera especial a la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz, Rocío Nahle, quien ganó la primera diputación federal para Morena en el sur de Veracruz por su tierra, el distrito 11 de Coatzacoalcos.

“¡Qué viva Rocío Nahle!¡Qué viva Veracruz!¡Qué viva la Cuarta Transformación!”, concluyó Guerrero Pérez.

Asistieron liderazgos como Zenyazen Escobar, Claudia Tello Espinosa, Juan Javier Gómez Cazarín, Esteban Ramírez Zepeta, entre otros.