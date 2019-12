Veracruz no apoya el arte, reclaman Los Aguas Aguas

Raziel Roldán/Xalapa.- Integrantes de Los Aguas Aguas señalan que en Veracruz se ha cerrado las puertas a diferentes proyectos artísticos, siendo la misma población la que ha ayudado a que bandas como la suya hayan logrado el éxito y seguir con su agrupación.

«La ciudad, no como gobierno, sino como gente, como pueblo, es gracias a las personas que nos han apoyado es que durante años tocamos casi de miércoles a domingo y nos iban a escuchar todas las veces, pagando sus 5 pesitos (…) con ese apoyo es con el que hemos podido caminar, ese es el apoyo real» dijo Edwin Bandala, jaranero de la banda.

Indicó que como estado no hay apoyo a las artes, no existe algún programa o un festival real que apoye a este sector, pues es un sentir general de varias bandas que no se sienten arropadas.

Por otra parte, hace un par de meses, esta agrupación formó parte de un festival artístico en el Santuario de Las Garzas con el fin de rescatar los espacios públicos, mismo que el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero desconocía.

«Nosotros en un intento, un poco desesperado, porque además el Santuario de Las Garzas está a un lado de nuestro barrio, quisimos llevar música y alivio a familias que están pasando un momento difícil» dijo Daniel Cruz, bajista de Los Aguas Aguas.

En ese sentido, reclama que sí se hubiera se hubiera trabajado con apoyo de las autoridades municipales este festival pudo haber tenido un impacto aún mayor y con más alcance.

«A veces las simples intenciones no bastan, al respecto del arte, de la seguridad, la salud, debemos hacer un equipo entre sociedad civil, gobierno e incluso iniciativa privada».

Finalmente dijo que ellos ven que el arte sirve para prender «el foquito» para llamar la atención y así poder tocar el tema «a lo mejor ninguno de nosotros tenemos un protocolo para llevar ese tipo de acciones, pero pensamos que con respeto y buena intención estamos haciendo un pequeño aporte» concluyó.

Los Aguas Aguas se encuentran presentando su más reciente material discográfico llamado «Manantial en la Arena» el cual es un claro homenaje a la capital veracruzana y podrán encontrar sus temas en plataformas digitales para su descarga.