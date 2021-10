Veracruz tiene 50 mil analfabetas menos: Gobernador

octubre 22, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, resaltó que en los últimos tres años se ha logrado alfabetizar a 50 mil personas en veracruz, la mayoría de ellas ubicadas en los municipios indígenas con mayor marginación en la entidad.

Aunque reconoció que Veracruz destaca por encontrarse en los primeros lugares de analfabetismo, sostuvo que con la puesta en marcha del Movimiento del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación se reducirá aún más el rezago educativo.

Dijo que echarán mano del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” para que participen en las jornadas de alfabetización en los municipios con mayor rezago.

“Veracruz lamentablemente forma parte de los 4 estados con mayor rezago educativo y mayor numero de analfabetas. Desde que iniciamos consideramos unir a esta gran tarea de alfabetización a jóvenes, tuvimos un eventos en as altas montañas de Veracruz, la zonas con población indígena, combinando juventud con el esfuerzo de alfabetizar, utilizamos parte del programa jóvenes construyendo el futuro para que jóvenes pudieran ayudarnos en esta gran tarea, así dimos los primero avances y hoy podemos decir que mas de 50 mil personas salieron del rezago educativo en veracruz, no nos confirmamos, no es suficiente”, dijo.

Actualmente Veracruz cuenta con más de 500 mil personas que no saben leer ni escribir o que no han concluido su primaria o secundaria.