Veracruz tiene un gobierno fallido y veracruzanos lo saben: Julen Rementería

junio 22, 2022

Eda Sentíes

Veracruz, Ver.- El senador veracruzano Julen Rementería del Puerto señaló que con la situación que atraviesa el estado en temas de inseguridad, falta de servicio de salud y el uso faccioso de las instancias de procuración de justicia la entidad no vislumbra un futuro promisorio y señaló que cada vez más veracruzanos se están dando cuenta de la entidad tiene un gobierno fallido.

“Eso se debe a una omision del gobierno o indolencia o incapacidad, pero el resultado es que la violencia en Veracruz se manifiesta de manera más clara y cruenta que antes y eso no habla bien del futuro de veracruz. El gobierno de la 4T no está dando resultado, no solo en materia de seguridad, sino en ninguna otra materia”, dijo

Dijo que el presidente esta muy lejos de la verdad al asegurar que la entidad veracruzana cuenta con el mejor gobernador, pues consideró que estas declaraciones solo “envalentonan” al ejecutivo estatal a seguir cometiendo atropellos como y usar a la autoridad para encarcelar a quienes considera sus enemigos políticos sin importar que miles de veracruzanos se vean perjudicados, pues recordó que más de 1,100 personas están en prisión por el delito de ultrajes autoridades a pesar de que este ya fue abrogado.

“El Gobierno de Veracruz se volvió un gobierno en el que se tenía a la gente en la cárcel por cualquier cosa y no necesitaban tener un delito. Con haber inventado, literal, un delito entonces se le reprimía y eran más de 1 100 personas. José Manuel del Río Virgen logró su libertad, que no fue cosa fácil, mucho menos lo es para familias con escasos recursos y pocas oportunidades de acceder a la verdadera justicia”, dijo.

Rementería del Puerto consideró “un grave error” que el presidente brinde su respaldo incondicional al Cuitláhuac García Jiménez.

“Ese ha sido un gran error del presidente. Le da su respaldo y el gobernador se envalentona y piensa que él puede con todo y que lo que él diga está bien. Por supuesto esa mentira de que es el mejor gobernador de México por su puesto está muy apartado de la realidad y los veracruzanos lo saben mejor que nadie”, dijo.

Finalmente el legislador veracruzano dijo que desde la Cámara de Senadores buscarán que se haga un revisión a la estrategia de seguridad aunque la mayoría de Morena se oponga, pues se tienen que procurar los cambios que se necesiten para componer el rumbo en el estado y el país.