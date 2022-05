VERACRUZ Y SU GASTO DE CAPITAL

mayo 22, 2022

Cuando hablo de este tema, me refiero a la administración publica en razón a que el

termino es aplicable a la iniciativa privada ¿y porque no?; a nosotros como individuos.

Por gasto de capital debemos entender aquel destinado a la creación de bienes de capital y a

la conservación de los existentes; a la adquisición de inmuebles y valores por parte del

gobierno, así como a los recursos que esos transfieren para los mismos fines, que

contribuyen a conservar o acrecentar los activos físicos o financieros, nacionales, estatales

o municipales.

La inversión pública o gastos de inversión forman parte del gasto de capital y es el importe

de las erogaciones que realizan las entidades públicas tendiente a adquirir, ampliar,

conservar la infraestructura, o bienes de naturaleza inventariables necesarios para el

funcionamiento de los servicios que tienen el carácter de amortizables.

Reúnen las siguientes características:

No son bienes destinados al consumo. Tienen una duración superior a un año. Son susceptibles de inventario. Son gastos generalmente no reiterativos en un periodo determinado.

Podemos concluir que la inversión pública se refiere a todo recurso ejercido por el gobierno

con fines productivos, principalmente la provisión de bienes y servicios, para cumplir con

los objetivos del desarrollo de infraestructura, educación, salud, seguridad y carreteras entre

otros.

De esta manera la inversión se convierte en una herramienta fundamental para realización

de condiciones propicias para el desarrollo, la competitividad y la productividad de un país,

estado, región o municipio.

No siempre es posible contar con recursos para los gastos de inversión, basta recordar que

la operación de un ente público requiere de recursos humanos, materiales y servicios para

operar los servicios que le obligan las leyes a otorgar a los ciudadanos, estos absorben más

del noventa por ciento en algunos casos de su presupuesto.

Las entidades federativas y los municipios, sus recursos propios no le alcanzan para pagar

la empleomanía contratada, requiere usar los ingresos coordinados constituidos en el ramo

28 para satisfacer esta vorágine de gasto, que es irreductible e irrecuperable, que si satisface

la existencia de una parte de una sociedad privilegiada, y le denomino privilegiada, porque

llueve, truene o relampaguee, los días 15 y 30 de cada mes cuentan con recursos, no se diga

los meses de diciembre y enero que reciben la prestación del aguinaldo.

Si los ingresos regulares alcanzan para cubrir el gasto corriente, ¿de donde se fondean los

estados y municipios para la inversión pública?, la respuesta es: Con los fondos que asigna

el gobierno federal dentro de su gasto programable, casi todos comprendidos en la ley

general de coordinación fiscal.

Entidades federativas:

 Fais.

 Fafef.

 Fortamun.

 Y convenios específicos ajenos a la ley de coordinación fiscal, que implican en

muchos de los casos un parí-paso, como son los casos de Conagua.

Municipios:

 Fisem-DF.

 Fortamun.

Estos fondos generalmente son para infraestructura o etiquetados parcialmente, aceptando

en algunos de ellos el pago de pasivos, como el Fafef en el caso de entidades y el Fortamun

en el caso de municipios.

Veracruz y el municipio de Xalapa, han sido criticados por no ejercer los presupuestos de

inversión y se han visto a cumplir con la normatividad que señala que cuando no se ejerzan

en el periodo fiscal asignado, deberán ser devueltos a la tesorería de la federación.

Así en 2019 el estado tuvo un subejercicio en gastos de inversión por 3 mil 945 millones de

peso, de los cuales mil 682 millones de pesos corresponden a obra pública del dominio

público, a obra pública de bienes propios y a proyectos productivos y acciones de fomento

no realizadas, que es posible se hayan devuelto.

En el año 2021 el subejercicio según los datos preliminares del IV trimestre, un gasto de

capital por tres mil 544 millones de pesos y en inversión pública con mil 451 millones de

pesos en obra y proyectos, que también es posible se hayan regresado.

El Ayuntamiento de Xalapa en el año 2019 devolvió 15 millones de pesos y en años

posteriores cerca de dos millones de pesos, cantidades que para el municipio representan el

dejar de hacer obras y acciones con dinero federal, siendo esta una responsabilidad

administrativa, lo lamentable es que es un dinero sin retorno en perjuicio de los vecinos que

se hubieran beneficiado.

Es poco el disponible para inversión, tantas las carencias que hace necesario tener

autoridades responsables, que transparenten su asignación y la forma en que se aplica, los

ciudadanos siempre estamos desinformados, como si a nadie le importara.

En esas épocas la transparencia no solo es un deber, es una exigencia ciudadana, nadie

informa y si lo hace aparece solo para conocedores de la administración publica; total a

quien le importa.