Veracruzanos salen a la calle para no enloquecer

julio 1, 2020

Eda Sentíes/Veracruz.- Con la reciente apertura de algunos centros comerciales, negocios considerados no esenciales y tras muchas semanas de aislamiento en casa, los habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río comenzaron a relajar las medidas de prevención y la afluencia de personas en la calle es cada vez más notaria.

María del Carmen Acosta, llevaba más de 2 meses de cuarentena en casa, pero esta semana comenzó a salir nuevamente para trabajar, pues las cuentas y gastos del hogar no se cancelaron y la comida debe llegar a la mesa todos los días, eso sí toma tales medidas de protección que hasta ha sido criticada por sus conocidos.

MARIA DEL CARMEN ACOSTA

“Desde que salgo me pongo cubre bocas y lentes de protección, mucho gel en el cabello, una gorra y no me toco la cara ni toco nada, ni guardo mi dinero con el otro monedero, llevo el dinero en la mano o una bolsita de plástico y hasta que llego lo lavo con jabón y cloro, ya que lave mis manos me quito el cubre cubrebocas y los lentes y los lavo y hasta que salgo me los vuelvo a poner(..) hasta se burlan de mi “, explicó

Lo que al principio parecía fácil, trabajar desde casa, no tener que salir al ajetreo del tráfico y pendientes habituales, con el tiempo se tornó más difícil, así que para mantener la salud mental hay quienes prefieren salir por algunos minutos a la calle, aunque sea solo para hacer las compras o realizar pendientes.

DENISSE MIRANDA

“Ir a la tienda a comprar lo necesario, ayuda a distraerse, a ver a otra gente y eso ayuda a que se sienta uno mejor y da tranquilidad ver que la gente está tomando conciencia y usa el cubrebocas y que los centros comerciales están tomando las medidas para que uno pueda entrar de manera segura”, comentó Denisse Miranda.

Pero mientras algunos toman todas las precauciones cuando salen de casa, hay quienes siguen sin creer en la existencia del Covid-19 y siguen desplazándose sin las medidas básicas como cubrebocas e incluso muchos se mueven con la familia completa sin importar que algunos de los miembros de la familia sean del grupo vulnerable.