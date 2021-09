Veracruzanos son los responsables de la falta de resultados del gobierno: Senadora

septiembre 26, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. La senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz, consideró que, a escasos meses de cumplir 3 años en el gobierno, Cuitláhuac García Jiménez no ha demostrado tener la capacidad técnica ni el conocimiento para resolver los problemas que flagelan el estado.

Opinó que desde San Lázaro el ejecutivo estatal es percibido como “una buena persona”, pero no un estratega que pueda resolver los problemas de inseguridad y desapariciones que persiste en la entidad.

En este sentido, opinó que es responsabilidad de los veracruzanos la falta de resultados, pues eligieron a alguien que no tenía el conocimiento y preparación, aunque reconoció que los partidos también deben ser un filtro para elegir a una persona preparada.

“A mi si me parece que en el caso del gobierno del estado no solo se requiere ser una buena personas, sino tener la capacidad técnica y el conocimiento para gobernador y lo que yo visualizo es que al gobernador le hace falta más elementos técnicos y de conocimiento, pero bueno si lo eligieron ser por una buena personas es responsabilidad de los veracruzanos, realmente los ciudadanos toman la decisión de quien elegir, y los partidos también deberían ser un filtro para no poder a gente con señalamientos de corrupción (…) no se ve bien que un gobernador con el nivel de responsabilidad que tiene pues no se meta a los problemas, en Veracruz hay desaparecidos, hay graves problemas de inseguridad y no pareciera que el gobernador está tomando el toro por los cuernos”, dijo.

Por otro lado, la legisladora se pronunció en contra de la persecución política en contra de la comunidad científica, y recordó que los 31 investigadores que y exfuncionarios del Conacyt acusados de haber cometido delitos patrimoniales en contra del erario público, no pueden ser juzgados de esa manera ya que se basan en una ley que entró en vigor en el 2019, por lo que no puede ser retroactiva.

“Me llama la atención que el mismo Ricardo Monreal se solidarice con la comunidad científica, y no estamos en contra de que se castigue una persona corrupta, el tema es que el delito por el que se les quiere acusar es que por ser miembros de este consejo no podían recibir recursos para la investigación. No puede haber una ley retroactiva, estamos hablando del 2013 y en ese momento era válido. No se está acusando porque se están robando esos recursos, sino por un tema administrativo, por eso el juez no ha permitido que se les gire una orden de aprehensión”, concluyó.